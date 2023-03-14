疫情期間對國家貢獻大 陳建仁：對軍公教加薪持正面看法

行政院長陳建仁。（記者塗建榮攝）

2023/03/14 09:42

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長陳建仁今表示，他對於軍公教加薪的問題持正面看法，考量軍公教人員過去2、3年，因為疫情對國家做出很大的貢獻，希望經過審議委員會審議結果，會有正向回應。

陳建仁今赴立法院列席備詢，在進入議場前受訪時針對核二廠2號機今停機，外界質疑會缺電，陳建仁表示，經濟部和台電已對電力供應做了很好的安排，包括機組的提前歲修、相關調度以及新機組的建設，供電無虞，請大家要放心。

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對於蝦皮等平台有個資外洩疑慮，讓詐騙集團可以詐騙民眾，陳建仁對此指出，事情發生時，數位部已有所掌握，已經進行了專案的行政調查，並且要求這些電商立刻加以改正，也呼籲所有電商一定要做好個資外洩的管控，讓人民不要受到影響。

陳建仁也呼籲全民提高警覺，當收到不明的APP、wifi或電話等，一定要提高警覺、不要受騙，他會要求數位部繼續加強，該罰的就要罰，該查的就要查，確保民眾不要受到詐騙的影響。

媒體詢問，今年軍公教是否有機會加薪？陳建仁表示，對於軍公教加薪的問題，他持正面的看法，在這2年經濟的成長有不錯的結果，考慮歲收也考慮到軍公教人員在過去2、3年，因為疫情的關係，對國家做出很重要的貢獻，希望經過軍公教待遇審議委員會審議結果，會有正向回應。

此外，針對基隆捷運費用分擔問題，陳建仁指出，已經請行政院副院長鄭文燦和交通部積極協助基隆市政府，希望大家一起讓基隆市民盼望已久的捷運能夠儘快進行興建，讓大家都能享有便捷的捷運。

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