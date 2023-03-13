陳建仁：台美高度戰略互信 提升產學合作交流

行政院長陳建仁今（13）日下午接見「美國伊利諾大學系統總校長柯霖（Timothy Killeen）訪問團」。（圖擷取自直播）

2023/03/13 14:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今（13）日下午接見「美國伊利諾大學系統總校長柯霖（Timothy Killeen）訪問團」，陳建仁致詞表示，伊利諾大學與清華大學的合作，從華語擴大到高科技，彰顯美國在台美教育倡議的合作領域持續擴大。而台美高度戰略的互信，讓更多的台灣學者能夠參與美國高科技的研發項目，進一步提升雙方在高科技領域的產學合作及交流。

陳建仁指出，2012年12月，台美宣布啟動台美教育倡議，讓台灣在美國華語文教育扮演重要角色，台灣為美國學生提供了自由、多元民主的中文學習環境。2021年6月，伊利諾大學和清大達成華語合作，成為台美教育倡議的重要一環。

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陳建仁強調，現在雙方合作進一步擴展到高科技領域，到台灣學中文的美國學生，也有機會在高科技領域學習交流，彰顯台美教育倡議的合作領域持續擴大。

陳建仁說，台灣與美國共享、自由、民主與人權等普世價值，在半導體、人工智慧、電動車等高科技領域密切合作，強化全球供應鏈韌性；台美互為堅實可靠的夥伴，在強化全球高科技供應鏈的過程當中，培育人才是最關鍵的。

陳建仁表示，他很樂於看到伊利諾大學和我國重要的大學合作，建立制度化的人才培育管道，讓台灣的企業能夠獲得所需要的人才，強化與美國高科技產業的供應鏈合作。

陳建仁指出，這一次兩校合作方案，包括半導體、量子、人工智慧等高敏感的科技領域，由於台美高度戰略的互信，台美雙方頂尖大學在敏感科技領域可進行密切學術交流；我們也在高技術出口管制和美方積極合作，確保這些攸關國家安全的敏感科技，透過這樣合作，讓更多的台灣學者能夠參與美國高科技的研發項目，進一步提升雙方在高科技領域的產學合作及交流。

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