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    為大選勤下鄉 柯文哲由前竹縣議長張碧琴陪同拜會地方人士

    民眾黨主席柯文哲（中）今天下午前往新竹縣竹北市伍福宮、無極廣聖宮參拜。 （記者廖雪茹攝）

    民眾黨主席柯文哲（中）今天下午前往新竹縣竹北市伍福宮、無極廣聖宮參拜。 （記者廖雪茹攝）

    2023/03/13 20:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲今天（13日）下午在無黨籍的前新竹縣議會議長張碧琴等人陪同下，前往新竹縣新埔鎮和芎林鄉公所及代表會拜會，接著再到竹北市伍福宮、無極廣聖宮參拜；柯文哲強調，不只新竹，未來10個月，他將全台走透透。

    柯文哲前往新埔、芎林的行程並未公開，據了解，兩地鄉、鎮長、代表會主席、副主席、多名代表和村、里長出席踴躍，張碧琴與擔任民眾黨新竹黨部副主委的縣議員林碩彥、以及竹北市民代表游雅婷、黨部團隊徐勝凌等陪同，民眾黨新竹黨部主委、新竹市長高虹安並未現身。

    與會人士表示，柯文哲主要希望了解地方需求，因此代表們在會中提出關於教育等多項議題，面對面交流。

    對於明年大選，民眾黨在新竹縣立委的佈局準備，柯文哲在竹北伍福宮受訪表示，政黨就是人才的競爭，所以要多方詢問、尋覓人才。我們要先成立選舉決策委員會，開始徵人，大概本週三中央委員會就會通過這次選舉相關的程序，包括期程、選舉決策委員會怎麼組成等，正式進入選舉階段。

    柯文哲說，全台灣為國民黨、民進黨員畢竟是極少數，人與人的互動大多不分藍綠、不分顏色，所以拜訪地方人士根本就談不上拔樁。他並說，不只今天到新竹縣，想必未來10個月，他將全台到處走透透。

    民眾黨主席柯文哲今天（13日）下午在無黨籍的前新竹縣議會議長張碧琴等人陪同下，前往新竹縣新埔鎮和芎林鄉公所及代表會拜會地方人士，面對面交流。 （芎林鄉長黃正彪提供）

    民眾黨主席柯文哲今天（13日）下午在無黨籍的前新竹縣議會議長張碧琴等人陪同下，前往新竹縣新埔鎮和芎林鄉公所及代表會拜會地方人士，面對面交流。 （芎林鄉長黃正彪提供）

    民眾黨主席柯文哲今天（13日）下午在無黨籍的前新竹縣議會議長張碧琴（黃衣）等人陪同下，前往新竹縣新埔鎮和芎林鄉公所及代表會拜會地方人士，面對面交流。 （芎林鄉長黃正彪提供）

    民眾黨主席柯文哲今天（13日）下午在無黨籍的前新竹縣議會議長張碧琴（黃衣）等人陪同下，前往新竹縣新埔鎮和芎林鄉公所及代表會拜會地方人士，面對面交流。 （芎林鄉長黃正彪提供）

    民眾黨主席柯文哲（中）今天下午前往新竹縣竹北市伍福宮參拜。（記者廖雪茹攝）

    民眾黨主席柯文哲（中）今天下午前往新竹縣竹北市伍福宮參拜。（記者廖雪茹攝）

    民眾黨主席柯文哲（前排右5）今天下午在無黨籍的前新竹縣議會議長張碧琴（前排右3）等人陪同下，前往新竹縣新埔鎮公所及代表會拜會，鎮長、主席和多名代表、里長出席。 （民眾黨新竹黨部提供）

    民眾黨主席柯文哲（前排右5）今天下午在無黨籍的前新竹縣議會議長張碧琴（前排右3）等人陪同下，前往新竹縣新埔鎮公所及代表會拜會，鎮長、主席和多名代表、里長出席。 （民眾黨新竹黨部提供）

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