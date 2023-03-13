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    藍白合？ 柯：DNA實在是差太多了

    對藍白合議題，柯文哲昨受訪坦言，民眾黨與國民黨合作還是有很多實際上的困難，「DNA實在是差太多了」。（記者方賓照攝）

    對藍白合議題，柯文哲昨受訪坦言，民眾黨與國民黨合作還是有很多實際上的困難，「DNA實在是差太多了」。（記者方賓照攝）

    2023/03/13 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲早已表示將投入二○二四總統大選，民眾黨秘書長周台竹昨受訪表示，民眾黨的總統候選人一定是柯文哲，副手還在尋覓，希望能找到可以替柯加分的人選。另對藍白合議題，柯文哲昨受訪坦言，民眾黨與國民黨合作還是有很多實際上的困難，「DNA實在是差太多了」。

    周台竹表示，由於柯文哲代表民眾黨參選總統是確定的事實，將採什麼樣的流程發布，民眾黨現在還沒有時間研究，主要的心力仍放在讓黨務步上正軌，黨內近期也沒有討論是否會再與鴻海創辦人郭台銘合作的聲音；柯文哲昨受訪也表示，總統大選副手人選還沒有進度。

    在區域立委提名方面，周台竹表示，目前仍在規劃，詳細日程與是否會有初選，都還沒決定，不過黨內有要求現任五位不分區立委皆投入區域立委選戰。

    民眾黨：柯副手還在尋覓

    周台竹指出，不分區立委名單會有提名機制，提名辦法已經有草案，但還要經過中央委員會等黨內程序，才能確定並對外公開。他也透露，現在已經有在尋覓人選，民眾黨的不分區名單將「寧缺勿濫」，否認徵詢財團背景人選的傳聞。

    另，國民黨副主席連勝文日前提出「藍白合」，稱願與柯文哲合作。柯昨表示，他肯定連能走出當年的對立，視野與格局都了不起，但藍白合的問題是，現在誰是藍，他都搞不清楚，現階段民眾黨還是要努力做自己，以後的事以後再講。

    柯也坦言，民眾黨與國民黨合作還是有很多實際上的困難，「DNA實在是差太多了」。周台竹則說，相關消息很多，他們都是透過媒體才得知，並稱國民黨僅對外放話，卻沒有私下聯絡的作法「很怪」。

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