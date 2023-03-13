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    核二廠2號機明除役 洪申翰：已做電力調度不會缺電

    核二廠2號機預計14日期滿除役，立法院民進黨團副幹事長洪申翰（中）今表示，這是依法停機除役，根據相關電力調度，能讓今年的供電維持在不缺電也穩定的狀況。（記者羅沛德攝）

    核二廠2號機預計14日期滿除役，立法院民進黨團副幹事長洪申翰（中）今表示，這是依法停機除役，根據相關電力調度，能讓今年的供電維持在不缺電也穩定的狀況。（記者羅沛德攝）

    2023/03/13 16:20

    〔記者謝君臨／台北報導〕核二廠2號機預計14日期滿除役，外界擔心是否會對供電造成影響。立法院民進黨團副幹事長洪申翰今（13）表示，這是依法停機除役，根據相關電力調度，能讓今年的供電維持在不缺電也穩定的狀況。對於電價是否上漲？他說，接下來的電力規劃及能源價格的平穩，包括台電在內的相關單位都會做考量。

    針對核二廠2號機將停機除役，經濟部長王美花日前表示，這是依照法定役期，40年時間一到所以停機。經濟部去年針對電力調度的部分，就相關機組進行安排，也包括水力方面的調度。她強調：「不會有缺電的問題。」

    立院民進黨團今舉行輿情回應記者會，針對核二廠2號機停機除役後，企業界擔心造成供電不穩。洪申翰表示，核二廠2號機組進入除役程序後，大潭電廠8號機組會在夏季的用電尖峰前上線，再加上政府這2年增加很多再生能源，且還有水力發電等相關調度，可以讓今年的供電維持在不缺電也穩定的情況。

    對於不用核電是否造成電價上漲。洪申翰指出，從俄烏戰爭以來，各國能源價格不斷飆升，台灣已是把能源價格控制到最穩定、漲幅最小的國家之一，這都有相關數據能佐證。國際上有幾個使用核電比例遠超過台灣的國家，例如法國、南韓，其能源價格漲幅都比台灣要高，尤其核電大國法國，電價漲幅甚至超過10倍。

    洪申翰說，希望大家在核電使用與電價間，不用做更多的操作，況且核電的問題還有後端的核廢料處理成本，各界也認為以目前的技術來說，可能有被低估的狀況。他強調，核二廠2號機組除役後，接下來的電力規劃及能源價格的平穩，包括台電在內的相關單位都會做考量，並視各方需求進行安排跟設計。

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

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