共軍演訓轉向備戰型態 國防部示警：目標建立第二島鏈內作戰能力

中共強勢軍事行動及擴張，使台海及印太情勢日趨嚴峻，區域軍事衝突風險不斷升高。（法新社檔案照）

2023/03/13 14:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部指出，共軍近期演訓已轉向備戰型態，期建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道。對台方面，陸軍持續強化對關鍵設施的打擊能力，海軍活動範圍突破第二島鏈，共機侵擾倍增，加上無人機、空飄氣球、民兵漁船等灰色地帶行動，結合認知作戰，對我國安形成實質威脅。

立法院外交國防委員會週三邀請國防部長邱國正進行業務報告。在國防部送達立法院的書面報告中，針對共軍軍情，國防部指出，中共「二十大」後，對內以維持政治、社會穩定為優先，對外保持戰略定力，對台政策立場強硬，並堅持「不承諾放棄使用武力，堅決反對外部勢力干涉」；另習近平連任中央軍委主席，任用具實戰經驗及知台派將領擔任中央軍委，仍將解決「台灣問題」視為國家核心利益及軍事準備目標。

請繼續往下閱讀...

國防部並提到，共軍結合「軍民融合」戰略，持續研發高新武器軍備，期望建立第一島鏈以西的實戰及威懾能力。陸軍方面，持續部署直20直升機、遠程多管火箭等裝備，強化對台灣重要關鍵基礎設施的聯合火力打擊能力。

海軍方面，共軍提升海上機動與聯戰能力，活動範圍已突破第二島鏈，遼寧號航艦編組055型萬噸級驅逐艦，赴西太平洋從事跨區航訓，強化遠海護衛及海上區域防空能量，逐漸完備航艦編隊戰力與拒止外軍方案。

空軍方面，共軍加速殲20機、遠距精準彈藥及運油20加油機部署，配合轟6K戰略轟炸機，建立遠程打擊、戰略投射與運補能力。另共軍也積極研發無人作戰武器裝備，例如無人戰車、忠誠僚機、蜂群無人機及無人機母艦等，持續加速軍事科技建設。

國防部表示，共軍「聯合軍事行動」以來，東部戰區按計畫、有系統提升對台聯合戰備警巡兵力及進行實戰化訓練，去年共機侵擾我防空識別區逾1700餘架次，較往年倍增，配合共艦於台海周邊巡弋，已對我國家安全形成實質威脅；另中共亦持續以無人機、空飄氣球及民兵漁船等灰色地帶行動對我進行侵擾，同時結合認知作戰，測試我方反應。

國防部示警，近期共軍演訓模式已由單一軍種調整為陸、海、空及火箭軍聯合執行，並常態化於渤海、黃海及台海周邊開設禁航區，採實戰化方式，由訓練轉向備戰型態，期建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道，防堵拒止外部勢力。

國防部強調，中共兩岸政策、高新武器發展、中共強勢軍事行動及擴張，使台海及印太情勢日趨嚴峻，區域軍事衝突風險不斷升高，國軍將嚴密掌握敵情，堅定捍衛國家主權與安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法