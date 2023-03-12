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    參加湯德章烈士追思會 黃偉哲：要讓更多人知道湯律師事蹟

    南市長黃偉哲與各界人士出席湯德章追思會，向湯德章獻花、致敬。（記者蔡文居攝）

    南市長黃偉哲與各界人士出席湯德章追思會，向湯德章獻花、致敬。（記者蔡文居攝）

    2023/03/12 16:36

    〔記者蔡文居／台南報導〕明天3月13日是二二八受難者湯德章律師逝世76週年，湯德章紀念協會今天在台南湯德章紀念公園舉辦「湯德章烈士追思紀念會」。台南市長黃偉哲出席追思會，他表示，要加緊腳步充實台南二二八紀念館內史料，讓更多的後人，知道湯德章律師等人為台灣所做的犧牲與奉獻。

    除市長黃偉哲外，包括立委陳亭妃、市議員穎艾達利、蔡筱薇、黃肇輝、朱正軒、李宗霖、沈震東、文化局代理局長陳修程、前台灣文學館館長鄭邦鎮及數十名民眾今天也出席向湯德章獻花、致敬。

    湯德章紀念協會理事長黃建龍及數十位民眾，今天下午1點半從當年湯德章律師被捕的台南二二八紀念館前集合，一起步行到湯德章紀念公園參加追思會，追思會現場也特別播放導演黃銘正所拍攝的「尋找湯德章」的紀錄片部分片斷。

    黃偉哲出席追思會致詞時，細數台南與人權有關的轉型正義工程，包括前市長張燦鍙將湯律師犧牲受難之處正名為「湯德章紀念公園」；前市長賴清德將3月13日訂為台南市「正義與勇氣紀念日」。

    黃偉哲說，他上任後，將原台南州會修復後轉型為台南市228紀念館暨中西區圖書館，並將地址訂為湯德章大道3號，讓228相關史料有一個集結保存的場所，希望加緊腳步，持續充實、改善館內史料，讓更多的後人，知道湯德章律師等人為台灣所做的犧牲與奉獻。

    湯德章紀念協會今天在台南湯德章紀念公園舉辦追思紀念會，民眾獻上菊花向湯德章致敬。（記者蔡文居攝）

    湯德章紀念協會今天在台南湯德章紀念公園舉辦追思紀念會，民眾獻上菊花向湯德章致敬。（記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲（右）出席湯德章追思會，向湯德章獻花、致敬。（記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲（右）出席湯德章追思會，向湯德章獻花、致敬。（記者蔡文居攝）

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