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    台海軍情》向老兵敬禮！ 「鷹式」飛彈將提前於上半年除役

    服役逾半世紀的鷹式防空飛彈，可能提前於今年上半年卸下防衛重任。（資料照）

    服役逾半世紀的鷹式防空飛彈，可能提前於今年上半年卸下防衛重任。（資料照）

    2023/03/12 13:25

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國因應中共解放軍威脅不斷提升防空、反飛彈能力，據了解，隨著愛國者三型飛彈、天弓三型飛彈、陸射劍二飛彈戰力逐漸到位，服役逾半世紀的鷹式防空飛彈，可能提前於今年上半年卸下防衛重任，且考量新式防空飛彈的作戰範圍更廣，未來綠島是否再部署飛彈部隊，或是由台灣本島地對空飛彈單位負責東南空防，都有待研討。

    由於此事涉及國軍的軍力部署，空軍今日低調表示「不回應」。

    我國鷹式飛彈自1960年服役迄今已滿52年，原為台灣本島負責中、低空防衛的重要軍備，但由於這款飛彈服役已久、生產線已關閉，面臨消失性商源等問題，且隨著我國向美國採購「愛國者三型」防空飛彈，並自行研製「天弓」系列防空飛彈補上中、高空攔截任務，另於「天劍二型」空對空飛彈基礎上，量產「陸劍二」地對空飛彈司職野戰防空，鷹式飛彈因此已卸下台灣本島空防任務。

    不過，中共解放軍自2016年起開始以「遠海長航訓練」為由，派各型軍機繞行我國外圍空域，隨後更常態性進入我西南、東南防空識別區。因此，國軍於2018年拍板派鷹式飛彈突擊排進駐綠島，強化我東部、東南空域的防空能力。

    據了解，國軍原計畫於今年底前汰除鷹式飛彈，但整體計畫可能提前於今年上半年執行，並將擇日舉辦除役典禮，至於未來綠島是否再派防空飛彈部隊進駐，或者由作戰範圍更大的台灣本島的防空飛彈，負責東南空域的防空任務，則待持續研議。

    我國現役的鷹式飛彈型號為較新型的「Hawk Phase III」，性能較前期型號的彈種更優異，射程約可達40公里，射高則可達20公里左右。

    服役逾半世紀的鷹式防空飛彈，可能提前於今年上半年卸下防衛重任。（資料照）

    服役逾半世紀的鷹式防空飛彈，可能提前於今年上半年卸下防衛重任。（資料照）

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