2月人口增1萬1582人 出生數較去年同期增496人

今年2月出生人數較去年同期增加496人。示意圖。（資料照）

2023/03/12 12:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣人口自然增加率持續減少，由於國民回國後辦理戶籍遷入手續，人口社會增加率（指遷入人數減遷出人數）持續上升，內政部近日公布的2月份戶口統計資料分析顯示，台灣2月社會增加為1萬9975人、自然增加為負8393人，整體較1月份增加1萬1582人，且今年2月出生人數較去年同期增加496人。

內政部公布2023年2月的戶口統計資料，2月底人口數為2331萬3550人，平均每天減少17.1人，但比1月增加1萬1582人。其中人口增加率前3名的縣市分別為連江縣2.35%、新竹縣1.29%、與澎湖縣0.99%，倒數3名則分別為嘉義縣減少0.95%、南投縣減少0.95%，與雲林縣減少0.81%。

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在出生數方面，內政部統計，2月份新生兒1萬113人，平均每4分鐘出生一個嬰兒，其中男生5203人、女生4910人，折合年粗出生率千分之5.66，較去年同月增加496人；在死亡數方面，2月人口死亡數為1萬8506人，折合年粗死亡率千分之10.35，2月死亡數大於出生數，人口自然增加為負8393人。

在人口社會增加方面，2月份遷入人數為10萬1935人，較1月減少3.25%，較去年同月增加51.17%，遷出人數為8萬1960人，較1月增加33.91%，較去年同月減少10.96%，人口社會增加為1萬9975人，其中淨遷入人口數最多為新北市5149人，其次為台中市3314人，第三為桃園市3140人。戶政司日前指出，人口社會增加應與疫情趨緩，國民回國後辦理戶籍遷入手續有關。

在結婚對數方面，2月共1萬855對新人結婚，其中1萬582對為不同性別、273對為同性新人。

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