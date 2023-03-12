習近平「2952全票贊同」3連任國家主席 矢板明夫分析：非常恐怖

中共總書記習近平當選中國國家主席，開啟第3任期。（法新社）

2023/03/12 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平10日在中國第14屆全國人大上，以2952票全票贊同、0票棄權、0票反對，當選中國國家主席，開啟第3任期，對此資深媒體人矢板明夫表示，這是一件非常恐怖的事情。

習近平強行修改憲法以後，這一次破壞了「只能連任國家主席一次」的黨內規矩才謀得連任，而且人事任命只提拔自己的親信，只要不是自己派系的通通打入冷宮，國家治理也是乏善可陳。強制淸零政策嚴重破壞了老百姓的生活，再加上外交上四面樹敵，使中國的國家形象變成了過街老鼠。

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這種狀況下黨內有不滿習近平的聲音很正常，如果2952位人大代表中全部打從心裡支持習近平，是很難令人相信的，矢板明夫認為，很多代表是出於恐懼而投下贊成票，因為他們知道如果投棄權票被查出，是會家破人亡的。

矢板明夫指出昨天的結果表面是習近平一統江湖，但實際是把矛盾內部化、深層化了，相比之下，2003年的第十屆人大會議上，江澤民留任軍委主席時曾出現98張反對票、122張棄權票，那一次投票要「正常」得多。

矢板明夫續指，逼著每個人都必須表態支持自己、重要的位置只交給自己可以完全信任的人去做，這種做事方法，其實是極度不自信、缺乏安全感的表現，真正有自信的領袖，在人事操作上，不會任人唯親，而是玩平衡。當年毛澤東就經常利用解放軍的幾個野戰軍之間的矛盾互相牽制。鄧小平也會同時提拔保守派和改革派，讓他們互相競爭使自己處於不敗之地。

矢板明夫在文末諷刺「曾經聽說過一個笑話。維尼熊坐在高壓鍋旁，看見鍋子上在冒氣，十分不爽。就找個東西，把出氣口堵上。不久，崩開了、他就再堵、再崩開⋯⋯最後他找來了一個小木楔子，用錘子狠狠地敲進出氣孔裡。這回，高壓鍋終於不冒氣了。維尼熊放心地露出了笑容。然後⋯。」

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