為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    習近平「2952全票贊同」3連任國家主席 矢板明夫分析：非常恐怖

    中共總書記習近平當選中國國家主席，開啟第3任期。（法新社）

    中共總書記習近平當選中國國家主席，開啟第3任期。（法新社）

    2023/03/12 12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平10日在中國第14屆全國人大上，以2952票全票贊同、0票棄權、0票反對，當選中國國家主席，開啟第3任期，對此資深媒體人矢板明夫表示，這是一件非常恐怖的事情。

    習近平強行修改憲法以後，這一次破壞了「只能連任國家主席一次」的黨內規矩才謀得連任，而且人事任命只提拔自己的親信，只要不是自己派系的通通打入冷宮，國家治理也是乏善可陳。強制淸零政策嚴重破壞了老百姓的生活，再加上外交上四面樹敵，使中國的國家形象變成了過街老鼠。

    這種狀況下黨內有不滿習近平的聲音很正常，如果2952位人大代表中全部打從心裡支持習近平，是很難令人相信的，矢板明夫認為，很多代表是出於恐懼而投下贊成票，因為他們知道如果投棄權票被查出，是會家破人亡的。

    矢板明夫指出昨天的結果表面是習近平一統江湖，但實際是把矛盾內部化、深層化了，相比之下，2003年的第十屆人大會議上，江澤民留任軍委主席時曾出現98張反對票、122張棄權票，那一次投票要「正常」得多。

    矢板明夫續指，逼著每個人都必須表態支持自己、重要的位置只交給自己可以完全信任的人去做，這種做事方法，其實是極度不自信、缺乏安全感的表現，真正有自信的領袖，在人事操作上，不會任人唯親，而是玩平衡。當年毛澤東就經常利用解放軍的幾個野戰軍之間的矛盾互相牽制。鄧小平也會同時提拔保守派和改革派，讓他們互相競爭使自己處於不敗之地。

    矢板明夫在文末諷刺「曾經聽說過一個笑話。維尼熊坐在高壓鍋旁，看見鍋子上在冒氣，十分不爽。就找個東西，把出氣口堵上。不久，崩開了、他就再堵、再崩開⋯⋯最後他找來了一個小木楔子，用錘子狠狠地敲進出氣孔裡。這回，高壓鍋終於不冒氣了。維尼熊放心地露出了笑容。然後⋯。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    比納粹德國更危險 龐皮歐：中國威脅全世界
    2023/03/12 08:51

    比納粹德國更危險 龐皮歐：中國威脅全世界
    把台灣俄羅斯「相提並論」？ 烏駐日大使嗆爆中國謬論
    2023/03/12 07:12

    把台灣俄羅斯「相提並論」？ 烏駐日大使嗆爆中國謬論
    不確定性高 金控對中國放款創新低
    2023/03/12 05:30

    不確定性高 金控對中國放款創新低
    降低對中國依賴 美歐擬設「關鍵原物料俱樂部」
    2023/03/11 23:33

    降低對中國依賴 美歐擬設「關鍵原物料俱樂部」
    李強出任總理 專家：習近平付出極大政治資本拉拔
    2023/03/11 21:20

    李強出任總理 專家：習近平付出極大政治資本拉拔
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播