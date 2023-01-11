蘇揆遭傳將離職 張之豪：找其他人接任只會讓政局更亂

民進黨敗選後內閣改組聲浪不斷，但黨籍基隆市議員張之豪認為，蘇貞昌最能穩住政局，找任何人接任閣揆只會讓政局更亂。（資料照）

2023/01/11 20:32

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨九合一敗選後，內閣改組聲浪不斷，黨內評估行政院長蘇貞昌卸任機率高，黨籍基隆市議員張之豪認為，蘇貞昌是最能穩住政局的閣揆，現在找任何人接任閣揆只會讓政局更亂，蘇內閣應該調整，但不該總辭。

張之豪表示，蔡英文總統最後一年任期，更應該穩住政局，而蘇貞昌就是最能穩住政局的閣揆；蘇內閣當然有缺點，疫情期間，紓困流程太過官僚，讓許多人申請不易，就是一例。但蘇內閣的雷厲風行、清廉正直，無論在非洲豬瘟、武漢肺炎，都把台灣防守的固若金湯，整體成績，瑕不掩瑜。

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張之豪指出，現在每天指著蘇貞昌罵的，每天報派要內閣總辭的人，是吳子嘉、羅智強、王世堅之流，黨內反而少人幫蘇揆說話，但試問蘇揆的成績，難道不就是民進黨政府、本土政權整體的成績嗎？難道現在要羞於捍衛這7年來保衛台灣、勤政清廉的內政成績嗎？

張之豪認為，更謙卑與溫暖照顧被忽略的弱勢、青年與勞工，是蘇內閣可以改進的地方，但這跟對自己的執政失去信心，開始跟認知戰的對方唱一樣的調，懷疑自己揭櫫的價值，是不一樣的。

他強調，2024要贏，就不能自亂陣腳，現在民進黨政府要找任何人接任閣揆，都只會讓已經大亂的九合一選後政局更亂，府院黨中，最該為2022敗選負責的，是黨，而非院，黨可以百家爭鳴，但府院不能亂。「現在對蘇揆逼宮的聲音，政治動機大於國政動機，恕我難以贊同。」

張之豪說，民進黨政府是一個無法分割的整體，對一般民眾來說都是一體的，這是深陷黨政、政爭的人很容易忽略的現實，但現在絕對不能讓局勢再亂下去，認知戰打到連民進黨都懷疑自己的政績，這點讓人匪夷所思，因此，蘇內閣應該調整，但不該總辭。

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