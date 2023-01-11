陳明通稱論文抄襲是冤案 王鴻薇酸：搞不好我進立院他已下台

北市第三選區立委補選當選人王鴻薇11日到大直謝票，並接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

2023/01/11 10:03

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇曾踢爆新竹市長林智堅台大碩士論文抄襲，不過林指導教授、國安局長陳明通昨卻稱論文案是冤案。王鴻薇今天痛批陳誇張至極，將為進入立院質詢陳明通做準備，但王隨後又補一句，「搞不好我進去的時候陳明通又下台了」。

王鴻薇今天上午在北安路、崇實路口謝票受訪指出，行政院長蘇貞昌近期可能辭職，有些立委可惜無法質詢到蘇貞昌，但欠債不能欠過年，蘇已經失民心，盡速辭職下台是應該。對於前副總統陳建仁接閣揆呼聲高，王表示，閣揆任命權在總統蔡英文，前桃園市長鄭文燦似乎也在爭取，無論最終閣揆是陳或鄭，她進入立院要追查的事仍未消失，包括納稅人的錢今年流向、疫情3+11破口、擋疫苗護高端，仍應追查到底，不應隨蘇下台消失。

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陳明通昨在立院朝野協商時指林智堅論文抄襲案是冤案，王今天聽到質疑，陳誇張到不可置信，呼籲台大處理陳明通，王更痛批陳是學術界敗類，仍高居政府殿堂。王說，昨天是朝野協商國安局預算，陳明通卻幫林智堅喊冤，她想看民進黨立委如何處理國安局預算，「是支持陳明通說林智堅是冤案，因此支持國安局預算？」

王鴻薇也說，將為進入立院後質詢陳明通做準備，但她隨後又補一句，「搞不好我進去的時候陳明通又下台了」，王認為非常有可能，現在蘇貞昌已經逃之夭夭。

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