力挺王世堅、高嘉瑜 徐巧芯批：真正戰犯沒人敢提他們名字

國民黨台北市議員徐巧芯今力挺王世堅、立委高嘉瑜。（資料照）

2023/01/10 19:40

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員王世堅為新竹棒球場爭議怒轟前新竹市長林智堅是「草包」，甚至呼籲應送檢調查辦，遭民進黨新竹市黨部開記者會要求黨中央開除黨籍，國民黨台北市議員徐巧芯今力挺王世堅、與現在也被檢討的立委高嘉瑜，她表示真正的戰犯是前新竹市長林智堅、民進黨立院總召柯建銘、前國策顧問黃承國、前衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，以及時任黨主席的蔡英文。

徐巧芯指出，民進黨現在一堆人吵著要開除王世堅、高嘉瑜等人，這代表2022後的民進黨根本沒有反省，2022年選舉過程發生了很多事件與議題，我作為對手陣營，可以很負責任的說，在我方的攻防議題上，沒有什麼議題是跟王世堅、高嘉瑜二人有關係的，真正的戰犯，是林智堅、柯建銘、黃承國、陳時中、蘇貞昌，以及時任黨主席的蔡英文。

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徐巧芯質疑，沒人敢提到他們的名字，只敢欺負在民進黨內沒有派系的王世堅跟高嘉瑜，如今的民進黨多數政治人物，把願意檢討讓民眾重新接受他們的人當成戰犯，逼著他們一個個出來道歉，讓民進黨極端份子公審，繼續對真正被人民討厭的人不斷護短。

徐巧芯認為，沒有反省、自甘墮落的執政黨，就是等著再一次被下架，例如台南正副議長賄選案延燒，讓「府城變腐城」，證明民進黨執政太久的地方，絕對的權力會造成絕對的腐化，只有透過政黨輪替才能找出真相，讓暗黑的權力結構被打破。

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