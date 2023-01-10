引用高虹安錯誤數字批林智堅 王世堅：若開除黨籍、我絕不抗辯

王世堅今在台北市議會接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

2023/01/10 16:03

〔記者楊心慧／台北報導〕新竹市長高虹安搞錯市府給付棒球場施工廠商款項金額，雖昨晚已透過新聞稿承認發言錯誤，但台北市議員王世堅引用高虹安的錯誤說法，怒轟前新竹市長林智堅「草包」、「應被檢調收押」，遭民進黨新竹市黨部開記者會要求黨中央開除王世堅黨籍；王世堅今受訪表示，他引用錯誤的新竹市政府數字，願向非1450、非側翼網軍、非名嘴的社會大眾致歉，並強調若黨中央要開除他黨籍，他絕對不抗辯。

王世堅今表示，他引用新竹市政府提供給媒體的數字，根據這部分，以所知的工程知識發表看法，若在沒驗收前就給付97.5%，不管任何工程契約、採購契約，皆屬違法，應查主管機關誰承辦，以及誰最後授權蓋章，最後查驗、驗收尚未完成前，至少要保留10％及末期計價款。

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王世堅指出，今天新竹市政府重新更正也提出道歉，他當然也會向非1450、非側翼網軍、非名嘴的社會大眾致歉，但他是聽信新竹市政府給的數字，若這樣都不能飲用，就乾脆甚麼都不要評論，他是基出這點才提出質疑，認為這個違法、應要查辦。

但王世堅話鋒一轉表示，新竹棒球場去年7月還沒驗收就已經剪綵、開放打球，導致球員受傷，至今已半年過去，如今還在驗收，效率十分低，但有一項效率很高，就是他的研究室、服務處都被側翼網軍打爆，新竹市黨部一早也開記者會說要開除王世堅黨籍，佩服他們的效率。

王世堅再度重申：「引用錯誤的媒體數字，我願意向社會大眾說抱歉，但要道歉說明的對象是非1450、非側翼網軍、非名嘴的社會大眾，這些側翼網軍名嘴，沒有資格要王世堅道歉」。

媒體追問是否要跟林智堅道歉，王世堅反問，要跟林智堅道歉什麼？這數字是新竹市政府提供給媒體報導出來的數字，聽了當然會憤怒，就算不是97.5%，也付了88.34%不是嗎？這數字以現在的品質不能啟用而言，一樣嚴重不是嗎？

媒體問是否譴責新竹市政府提供的錯誤數字，王世堅表示，要譴責，但也要依照比例原則，至少有找美國大聯盟來查驗，是做得很好，也救了熱身賽的觀眾和球員們，要依比例原則批評。

王世堅最後強調，若真的要開除黨籍就開除，他會不抗辯，「只要我符合他們認為違反黨綱、黨紀，那就做吧，我不抗辯，但我知道我們黨的領導者是有智慧，他很清楚我在講的是什麼，他們不會做這樣的事啦！」

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