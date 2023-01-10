藍營質疑前朝擋加壓站造成爆管 鄭文燦︰政治語言扭曲事實

前桃園市長鄭文燦針對藍營批評「阻擋加壓站」在臉書澄清。（取自鄭文燦臉書）

2023/01/10 15:44

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭區三坑抽水站1350毫米幹管7日上午爆管，國民黨議員黃敬平在臉書上批評，爆管主因是鄭文燦市府阻擋台灣自來水公司在龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故；前桃園市長鄭文燦也在臉書回應，是因民代、民眾持反對意見，要求台水補償，雙方意見分歧未取得共識，現仍在持續溝通中，不樂見政治語言扭曲事實。

鄭文燦說，市府本就應該要求台水必須妥善處理、檢討改進，而第一時間的因應，包括時時確認復水時間，或是遇到搶修困難時，如何增加人力、抽水機，加速搶修時間，同時由經發局、各區公所反應市民需求，並進一步調派水車支援供水等等，都可以讓市民朋友減少不便。

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鄭說，不過有議員或媒體，導向因前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故，政治語言，不僅不是事實，還傷害現在仍在市府工作的同仁，必須為這些辛苦的夥伴們提出澄清。

鄭文燦表示，台水希望在龍潭三坑設置中繼加壓站，讓供水品質更穩定，當時市府也願意幫忙，2021年台水完成協議價購、取得土地後，為了啟動興建前的用地變更程序，隔年就在市府協助下辦理3場說明會，向地方鄉親說明。在說明會中，在地民代跟民眾持不同意見表達反對，居民針對三坑加壓站有提出回饋補助的要求，台水則表達必須持續溝通。

鄭文燦說，他向來主張合作大於對立，民眾要的是供水，不是政治口水，張善政市長還有很多任務要做，身為桃園永遠的志工，能夠幫忙的他一定協助，但政治口水不能掩蓋真相、也不要打擊公務人員士氣，這是沒有必要、也不應該的做法。

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