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    中共突對台軍演！ 這些人全噤聲 謝志偉分享小故事曝荒謬現狀

    我國駐德代表謝志偉9日分享一個「虐貓」小故事，諷刺台灣國內那些只會批評中央軍購、延長兵役，卻對中共文攻武嚇噤聲的人。（資料照）

    我國駐德代表謝志偉9日分享一個「虐貓」小故事，諷刺台灣國內那些只會批評中央軍購、延長兵役，卻對中共文攻武嚇噤聲的人。（資料照）

    2023/01/10 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍東部戰區8日深夜突宣布在台灣周邊海空域進行軍演，我國偵獲數十架次軍機逾越台海中線，引發各界關注。對此，我國駐德代表謝志偉9日分享一個「虐貓」小故事，諷刺台灣國內那些只會批評中央軍購、延長兵役，卻對中共文攻武嚇噤聲的人。

    中國國防部8日深夜11點48分發布消息指出，解放軍東部戰區同日在台灣周邊海空域組織「諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」。我國國防部9日表示，中共自8日上午6點至下午6點，共有多達57架次軍機、4艘次軍艦於台海周邊活動，其中28架次軍機逾越台海中線、進入西南空域。

    對此，謝志偉9日晚間透過臉書分享「虐貓」小故事，大意為路人A撞見惡人B正扯住一隻無助小貓的尾巴，貓咪明顯想擺脫被扯尾巴的痛苦。看見此一情況的A於心不忍，想上前要求住手，一旁卻跳出幫B講話的C，稱「是貓自己在扯，B單純只是抓住牠的尾巴」。

    謝志偉故事中的貓影射的就是台灣，扯住貓尾巴的則是中共，一旁幫惡人說話的則是對民進黨政府近期軍購、延長兵役多有批評的反對派人士。謝志偉直酸：「夠扯吧？對，但是就是有人怪蔡總統和民進黨政府又是買武器，又是延兵役，就是不怪中國不時海空軍演，威脅要武統、侵略台灣。」

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