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    嘉義太保市公所遭指先動支再追加預算 市代會請監院查辦

    太保市民代表官汝濃質疑太保市公所111年度有多筆追加預算未經代表會同意就動支。（記者林宜樟翻攝）

    太保市民代表官汝濃質疑太保市公所111年度有多筆追加預算未經代表會同意就動支。（記者林宜樟翻攝）

    2023/01/09 18:23

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市第八屆（前一屆）市民代表會審查市公所111年度預算時，認為前市長黃榮利任內主政的市公所，有多筆追加預算未經代表會同意，市公所擅用動支，有83萬餘元款項已付給廠商；太保市民代表會現任主席葉俊男今天指出，市公所作法破壞財政紀律，上週五代表會已發文給監察院，建請查辦市公所111年度預算支用違反預算法一案。

    前市長：市代會擴大解讀 現任市長：合法執行

    現為嘉義縣議員的黃榮利回應，每年預算編列送審為概算，不敷使用時，要動支同科目勻支，必須經過業管單位同意，但不得超支；他指出前屆市民代表會預算審查，凍結今年度（112年）多項社會福利政策預算，為不引起市民反彈，是故意雞蛋裡挑骨頭，擴大解讀。

    葉俊男指出，前屆代表會審查「嘉義縣太保市總預算第一次追加（減）預算案」，發現有多筆追加預算未經代表會立法程序同意，公所預算即擅用動支，時任代表的官汝濃（現任副主席）、代表林淑勉曾質詢此案。

    葉俊男表示，市公所執政團隊因預算不足，恣意挪用不同科目其他款項先行支應各項款項，未經代表會同意墊付，執行完畢並完成付款，顯然財政紀律鬆散。葉俊男說，有同一項目預算由公所於111年第一次追加減預算提出追減申請，卻於112年提出追加，追加比追減金額多，按常理不需要使用過多經費，才會追減，為何之後又要追加？

    葉俊男也說，前屆市代會凍結112年度總預算案市公所濫用預算項目，請公所動支遭凍結預算時，提出解凍計畫，讓政策更有效率地規劃與執行。葉俊男批評，公所編列112年度預算中有市長室裝修費用與東勢社區活動中心裝修費用共300萬元，然而公所將完工的新辦公大樓已編列裝修費用，前屆代表會決議刪除200萬元，並指定剩餘100萬元僅能用於東勢社區活動中心裝修。

    現任太保市長鄭淑分表示，公所111年度預算執行合法，無破壞財政紀律，在原預算數未增加情況下，相關科目調整預算金額，引發代表會誤解，目前111年度公所執行總預算案正由審計室審查中，等結果出爐，若程序有不完備之處，公所會虛心檢討改進。

    鄭淑分說，市公所112年度總預算，代表會決議刪除903萬元，凍結1億6355萬9000元預算，影響所及除建設經費，還有禮儀廳建造、納骨塔擴充、社區補助及圖書館人力經費等，相當嚴重，公所會依代表會的指示，在1月16日召開臨時會提出「解凍計畫書」，會努力化解所會的歧見，設法打開理性問政的大門，所會齊心建設太保市的未來。

    太保市代會回應，112年度總預算實際凍結2568.34萬元，市公所以公共造產基金進行禮儀廳工程，原編列7000萬元，又再多編8687.5萬元，而納骨櫃工程再編5000萬元，這兩項經費代表會均先決議凍結。

    太保市民代表林淑勉質疑太保市公所111年度有多筆追加預算未經代表會同意就動支。（記者林宜樟翻攝）

    太保市民代表林淑勉質疑太保市公所111年度有多筆追加預算未經代表會同意就動支。（記者林宜樟翻攝）

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