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    展現對台大力支持 德國會代表團：不接受中國軍事威脅

    立法院長游錫堃今接見及款宴「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」一行。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今接見及款宴「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」一行。（立法院提供）

    2023/01/09 16:17

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（9）日接見及款宴「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」一行。游致詞時強調，根據國際法，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分。訪團共同團長德國自民黨佛格（Johannes Vogel）則說，他們要向中國傳達一個清楚的訊息，亦即軍事威脅和武力是德國無法接受的，而此行就是要展現德國對台灣的大力支持。

    游錫堃致詞時，就去年5月德國國會決議支持台灣參與WHA及WHO的相關機制與活動，以及訪團共同團長、德國國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）數度挺台之舉，包括去年中國軍機擾台日益頻繁時，公開表達將訪問台灣，並敦促德國海軍穿越台海支持自由航行權等，表達敬意與謝意。

    接著，游錫堃對於德國自民黨2021年的競選政綱刪除「一中政策」，支持台灣的民主自由，並建議德國與歐盟擴大與台灣來往，表示相當感動。

    對於中國外交部長秦剛老調重彈《開羅宣言》及聯合國2758號決議案，妄稱「台灣是中國不可分割的一部分」。游錫堃強調，《開羅宣言》只是二戰期間美、中所表達的戰時意願書而已，戰後由全球49個國家於1951年共同簽訂、並於翌年4月28日生效的《舊金山和約》，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

    游錫堃說，《舊金山和約》中並未提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國。而台灣經過國會全面改選、總統直選、三度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。至於1972年聯合國大會第2758號決議案，僅處理了中國在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。

    游錫堃強調，台灣是民主同盟國，將堅守自由民主與人權普世價值的決心，也期待全球民主同盟國，支持台灣反抗侵略與霸凌，共同捍衛全球的和平穩定並催化中國早日民主化。

    史琪曼致詞時表示，這是她首次造訪台灣這個美好的國家，相當感謝台灣熱情的接待。她認為面對面的交流是非常重要的，尤其在歐陸發生的俄烏戰爭已經持續近一年了，能到世界各地看看，並和各國議員互動交流非常重要，而身為民主聯盟的一份子，大家非常需要彼此合作。

    佛格致詞時則表示，台灣身為全球民主對抗威權的典範，擁有成熟穩定的民主政體，為世人所欽羨，在90年代和平順利轉移政權也相當難得；台海情勢複雜，雖然德國自民黨和歐盟支持一中政策，但身為德國聯合政府的多數黨，其立場是支持台灣的，他強調他們要向中國傳達一個清楚的訊息，亦即軍事威脅和武力是德國無法接受的，而此行就是要展現德國對台灣的大力支持。

    立法院長游錫堃（右）與訪團共同團長、德國國防委員會主席史琪曼（中）、德國自民黨佛格（左）互贈紀念品。（立法院提供）

    立法院長游錫堃（右）與訪團共同團長、德國國防委員會主席史琪曼（中）、德國自民黨佛格（左）互贈紀念品。（立法院提供）

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