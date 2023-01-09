吳怡農敗選 王世堅嗆：蘇貞昌前天下台昨天就會贏

民進黨台北市議員王世堅再次點名行政院長蘇貞昌應下台，斷言若蘇前天下台，則昨日民進黨立委候選人吳怡農就可勝選，若現在能下台、則民進黨2024勝選機率就很高。 （記者鄭名翔攝）

2023/01/09 16:14

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨於台北市第三選區立委補選再吞敗，自九合一選舉以來苦吞3連敗，對此，民進黨台北市議員王世堅認為，當前挫敗形同一時鞋子穿錯腳、鞋帶鬆了，有1、2顆小石子，只要及時調整2024選戰仍大有可為，但再次點名行政院長蘇貞昌應下台，斷言若蘇前天下台，則昨日民進黨立委候選人吳怡農就可勝選，若現在能下台，則民進黨2024勝選機率就很高。

王世堅今受訪時表示，2024大決戰比賽還未正式開始，當前挫敗形同是鞋子穿錯腳、鞋帶鬆了，有1、2顆小石子跑進鞋裡，都是小細節，仍有充分時間可做調整，希望黨找回創黨精神，聽取多元聲音、讓黨員們自由發揮各自想法，透過集思廣益、充分討論形成共識，而非違反民主原則地率然下達指令，也相信副總統、準黨主席賴清德會讓黨員自由發揮心聲、冷靜傾聽，未來領導黨必不會下達未經討論的指示。

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王世堅再點名蘇貞昌，嗆聲若蘇於前天下台，則吳怡農昨天就可當選，而今行政院普發6000元現金，但恐拖延至農曆年後，王世堅也不滿稱，若現在閣揆非蘇貞昌，那就會「說發就發」，痛批蘇長時間賴著不下台，導致吳怡農敗選，若真為民進黨好，就應趕快下台，如此黨2024勝選機率即會很高。

王世堅痛批，蘇貞昌想標榜超收4500億元是領導有方、百業興旺，卻忘了民間多數人苦哈哈，因此立委、民眾都希望盡快發現金賑濟社會，但蘇貞昌領導力、行政力差，導致一再拖延，喊話行政院應當機立斷、省去繁文縟節，透過全國5千多個金融機構儘速發放，將事情化繁為簡。

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