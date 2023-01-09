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    盧秀燕否認稅收超徵120億 林祈烽︰若不正確應將主計處長法辦

    盧秀燕否認稅收超徵120億，林祈烽批若不正確，應該將主計處長移送法辨。（林祈烽提供）

    盧秀燕否認稅收超徵120億，林祈烽批若不正確，應該將主計處長移送法辨。（林祈烽提供）

    2023/01/09 16:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市議員林祈烽日前指台中市總預算歲入超徵120億元，也應該「還稅於民」並發現金，市長盧秀燕今天受訪指數字並不正確；林祈烽則回批，盧秀燕竟然講市府主計處官網公布的決算報告數字不正確，主計處公布的決算報告是正式公文書，盧秀燕如果認為主計處報告有錯誤，那就是偽造公文書，請政風處立即將主計處長移送法辦，他也會到地檢署按鈴申告。

    對於林祈烽日前指台中市稅收超收120億元，盧秀燕今天受訪表示，數字並不正確，最重要的是，地方政府的財政相當捉襟見肘，和中央不一樣，地方財政上，每個縣市都很辛苦。

    林祈烽回批，前2年超徵扣除短差僅餘5億元，他想請教市長，108年、109年和110年到底超徵多少錢？市府的短差為什麼吃掉了市民上百億元？錢都挪用到哪裡去了？搞宣傳和辦上樑典禮嗎？

    林祈烽表示，盧市長不要只會空口說白話，只會把財政紀律掛在嘴邊，明明過去4年就超徵百億以上，被掀出來了卻又假裝哭窮，這是凸顯盧市長沒有當家和管理的能力，一昧靠宣傳唬騙市民；他要奉勸盧市長，不要贏了選票就失去民心，還稅於民才是正道，也是市民希望看到的事情。

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