若不幸被中共統一 曹興誠：台灣人民不是被殺害就是做賤民

前聯電董事長曹興誠今日發文指出，台灣人民走過威權時期，建立了民主體制，不可能再回頭去做子民或順民。所以未來如果不幸被中共統一，台灣人民不是被殺害，就是做賤民。（資料照）

2023/01/09 13:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日發文指出，中共過去把「地、富、右、反、壞」等人劃為「黑五類」，文革時甚至把知識分子貶為「黑九類」，就是將其賤民化。台灣人民走過威權時期，建立了民主體制，不可能再回頭去做子民或順民。所以未來如果不幸被中共統一，台灣人民不是被殺害，就是做賤民。

曹興誠談及，台灣1996年直選總統以後，已經成為主權在民的公民社會，發展科技也有相當不錯的成果。只要努力維護民主，同時加強理性與科學教育，台灣前途不可限量。不過在奔向光明前途之前，我們尚有一關考驗，就是中共執意吞併台灣。

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曹興誠認為，中共是農業帝國的活化石，現代意義的黑社會；一向崇尚謊言、暴力，堅決反對理性 、民主。中共跟所有黑社會組織一樣，都想無止境的擴充勢力範圍，所以矢志吞併台灣。他們聲稱「統一是民族大業」，完全違反史實；歷史上野心家的統一戰爭帶來的都是民族大難。又所謂「台灣自古就是中國領土」，也是胡言亂語，侮辱正常人的智商。

曹興誠批，中共建政後30年，不斷蠻幹鬥爭，導致社會一貧如洗，治國徹底失敗。近30年來，由於自由世界對其開放市場，挹注資金、技術、管理，所以經濟飛躍成長。有些公雞，吹牛太陽是它們叫出來的；中共也吹噓，中國的經濟成長，是因爲其獨裁制度優於西方民主，並狂言未來世界將「東升西降」。結果這次冠狀病毒的防疫過程，證明其制度無視科學和人道，處理問題，毫無能力。

曹興誠指出，舉世抗疫3年以來，自由世界現在已經走出疫情。中國先則強硬封城清零，後來疫情失控，就徹底躺平不管，任由病毒快速蔓延。現在中國死者激增，殯儀館滿載，大量百姓死而無法土埋或火化。這種屍橫遍地的慘狀，很難讓人聯想到「民族偉大復興」。

對於兵役延長議題，曹興誠提到，有主人意識的人會認為，保家衛國天經地義，捨命都可以，哪在乎多當幾天兵？但客人意識強烈的人則認為，保家衛國關我什麼事？中共要什麼，給他就是了！延長兵役是挑釁中共，應該以「和平」為第一。

他分析，由此可見，台灣民主如果要繼續前行，建立國民的公民意識和主人意識，至關重要！公民有主人意識，民主社會才有真正的基礎。但還需要具備一致的理念，推崇共同的價值，才能讓大家團結，產生強大的力量。一致的理念，不用別出心裁，只要了解、遵循啓蒙運動的精神，力求實踐即可。

曹興誠強調，在過去威權時代，許多人常被洗腦，灌以教條，因此欠缺獨立思考能力。這些人即使拿到國外著名大學的博士學位，邏輯仍不及格。譬如有些人說他們要維護中華民國主權，卻又反對台灣獨立，其邏輯是矛盾的；因為主權和獨立，是一體的兩面，無法分割。

曹興誠說，一個地區不獨立，就是別國屬地。屬地很多事情不能自己決定，必須上報「宗主國」核准，所以沒有「主權」，香港就是這樣。有主權的國家，凡事可以自己決定，毋須他國核准，臺灣即為如此。因此有主權，代表國家是獨立的；而國家獨立，才能享有主權。

曹批評，為了強辯，這些反對台灣獨立的人，會把「中華民國」和「台灣」加以分割；說他們維護的是中華民國主權，而中華民國主權涵蓋大陸、蒙古，台灣。所以依據中華民國憲法，他們認為兩岸同屬一中，反對台灣獨立。那個「擁有大陸和蒙古的中華民國」早已不復存在。為了不存在的國度而拒絕承認現在活著的「中華民國台灣」具有獨立地位和主權，其邏輯錯亂難以想像。

他提及，台灣和中國分成兩國互不隸屬，已經超過73年 ，中共還執意統一，違背文明潮流，實在不可理喻。而台灣還有些過去的子民、順民，附和統一，好似活在古代時空。爲了加強內部團結，除了強調理性和邏輯，我們還需要在「真、善、美」方面，建立一些共同標準。

曹表示，中共建黨一百年來，其所思、所想、所做、所為，與啓蒙運動以來人類共同追求真、善、美的方向，幾乎完全背道而馳。今天台灣內有意識形態的對立，外有中共悪意吞併的圖謀，形勢嚴峻。但如果我們都能加強主人意識，團結致力於現代真、善、美的追求，主動出錢出力、承擔責任來改善國家，台灣一定能穿越風雨，迎向光明。

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