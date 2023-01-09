柯文哲拜會基隆市長謝國樑 分享北市智慧城市經驗

前台北市長柯文哲今天上午拜會基隆市長謝國樑，分享台北市府推動智慧城市的經驗；圖為基隆市長謝國樑與柯文哲召開聯合記者會接受記者提問。（記者俞肇福攝）

2023/01/09 12:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天（9日）由立委邱臣遠陪同拜會基隆市長謝國樑，並當面恭賀謝國樑，柯文哲分享8年北市府執政推動智慧城市經驗；謝國樑強調，就像他說的要將基隆升格為直轄市，北市智慧城市經驗就是最好的借鏡。

柯文哲表示，基隆市政府秘書長方定安是台北市都發局副局長轉任，副市長邱佩琳則是謝國樑以前就認識，今天純粹是來私人行程，拜訪老朋友加油打氣，同時分享過去在台北推動智慧城市經驗與技術。

請繼續往下閱讀...

謝國樑指出，台北市無論在推動智慧城市或是教育上，讓家長放心、孩子安心就學，都值得基隆市政府未來學習借鏡，柯文哲分享過去8年的台北市政經驗，透過新任秘書長方定安過去在北市智慧城市經驗，未來能讓基隆市政、教育工作更順利、更有效率來推動。

謝國樑還表示，柯前市長提到「智慧城市」想法，能夠有助於基隆提升競爭力，電子公文的設置能夠加快行政作業流程，減少紙張的浪費。此外，超級悠遊卡過去在北市校園間推行試辦的經驗，也可以傳承給基隆，讓學生家長能夠瞭解學生上下學的時間、在校購買午餐、零食等消費行為，還能節省繳交班費所浪費的時間。

前台北市長柯文哲今天上午拜會基隆市長謝國樑，分享台北市府推動智慧城市的經驗；圖為基隆市長謝國樑致贈基隆知名糕餅店伴手禮。（圖為基隆市政府提供）

前台北市長柯文哲今天上午拜會基隆市長謝國樑，分享台北市府推動智慧城市的經驗；圖為基隆市長謝國樑送柯文哲離去。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法