對吳怡農敗選結果虛心接受 陳其邁：蔡培慧是南投最好選擇

針對台北市立委補選結果，陳其邁表示「虛心接受」。（記者洪臣宏攝）

2023/01/09 12:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台北市第三選區立委補選昨天落幕，民進黨選將吳怡農落敗，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今天表示「虛心接受」，將持續檢討；南投縣立委補選緊接而來的，他肯定蔡培慧是值得信賴的最好選擇，呼籲南投鄉親有一個新選擇，支持蔡培慧。

陳其邁今天上午前往大樹區高灘地視察抗旱鑿井整備進度，受訪時對昨天台北市第三選區立委補選結果，及3月4日登場的南投縣立委第二選區補選，表達看法。

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他說，虛心接受選舉結果，民進黨對如何重新獲得人民信賴，擴大支持基礎，正在努力、持續檢討，選後是新的一天開始，各項政策要更接地氣，組織、文宣都要檢討。

對於候選人表現，陳其邁表示，吳怡農展現了君子風度，不抹黑、不謾罵，提出很多政見贏得人民支持，樹立了新的政治文化，對他的努力、認真，選舉過程展現的風度，給予高度肯定，希望他繼續努力。

南投立委補選方面，形成參選縣長失利的前立委蔡培慧對上前縣長林明溱局面。陳其邁表示，蔡培慧是優秀候選人，實實在在，有豐富學養，一路從學運到擔任政治工作，都是值得信賴的最好選擇，他說，南投地區有一位堅持理想、一步一腳印走過來，都跟南投站在一起候選人，呼籲南投鄉親有一個新選擇，支持蔡培慧。

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