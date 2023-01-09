苗博雅批北市府超徵210億 柯文哲：誤差3.5％、中央20％

台北市議員苗博雅批評柯文哲執政8年，北市府超徵稅收210億元，柯文哲今天在基隆澄清，8年平均1年不到30億元，誤差3.5％，大家應該可以接受。（記者俞肇福攝）

2023/01/09 12:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市議員苗博雅日前在談到中央超徵稅收一事時，指柯文哲在台北市府執政8年，便超徵210億元。柯文哲今天（9日）上午拜會基隆市長謝國樑，被問到此事時表示，中央政府的帳簿是假的，他批評苗博雅是民進黨側翼，要她直接加入民進黨算了，別假裝自己是社民黨。

柯文哲表示，普發6000元這件事，那個帳本來就是假的。難道特別預算可以不用管嗎？不能說特別預算不算支出，才會導致「超徵」。柯文哲認為，中央政府的帳簿是有問題的。

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另外，日前苗博雅在談到超徵稅收一事時，指柯在台北市府執政8年，便超徵210億元。柯文哲表示，台北市的確在他執政8年期間超徵210億元，但他認為，一年平均起來不到30億元，相較北市總預算約莫是誤差3.5％左右，但中央超徵幅度誤差高達20％。

柯文哲說，當然預估不可能百分之百，誤差3％大家應該可以接受，誤差30％，甚至愈來愈大，他說，他執政北市第一年預決算很多，有些超過20％，他接下來便要求北市府預決算誤差太大需專案報告，後來誤差就慢慢縮小。

柯文哲隨即直接點名苗博雅是典型的混淆視聽，3％與20％的誤差是不一樣的，她也知道，可是她就是民進黨側翼，善盡側翼的功能。她乾脆參加民進黨就好了，為什麼還要假裝她是社民黨的？

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