吳怡農敗選 葉耀元曝2024大選關鍵

參選台北市立委補選失利的吳怡農，9日以車隊謝票，感謝選民支持。（記者方賓照攝）

2023/01/09 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委選戰落幕，國民黨候選人王鴻薇險勝民進黨候選人吳怡農；對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，是否贏回獨立選民的票，絕對是民進黨2024大選的唯一關鍵。

葉耀元在臉書PO文表示，台北市第三選區立委補選，在投票率不到五成的狀況之下，吳怡農與王鴻薇各自拿下彼此的基本盤票數，而「黨內奧援不足」大概不是吳怡農敗選的核心理由，而是中間選民對於民進黨就是缺乏「信任」，因為缺乏信任，所以民進黨提出什麼政策方案，不管他們是否會因此受惠，他們都傾向去相信政府一定是在搞鬼，不是真的為了人民著想。

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葉耀元指出，民進黨能否大刀闊斧，該切割的趕快切割一下，該執行的有感政策多做一點，是贏回中間選民信任的關鍵，一直被動式的來面對這些攻擊，那要這些非死忠支持者回過頭來對你產生信任，幾乎是不可能的。所以民進黨內部不應該繼續保持低迷的氣勢，要主動出擊，把輿論與政策的話語權重新拿回來。

葉耀元直言「現在離2024總統大選就只剩下一年，時間不多了，我們絕對不能坐以待斃，2022期中選舉、嘉義市長選舉、這次的立委補選，都是警訊，是否能贏回獨立選民的票，絕對是2024大選的唯一關鍵。」

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