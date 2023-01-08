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    賴清德台中向黨員報告 支持者焦慮「不能繼續輸」

    支持者發言踴躍。（記者許國楨攝）

    支持者發言踴躍。（記者許國楨攝）

    2023/01/08 22:51

    〔記者許國楨／台中報導〕競選民進黨主席的副總統賴清德今晚在台中開講，向黨員報告，支持者發言踴躍，除對賴時值黨危難時刻挺身而出，捍衛辛苦耕耘的民主制度表示肯定，但多數都有民進黨提名太慢、選舉期間辯護太糟及選得太溫和等質疑，焦慮感溢於言表，但也有共識表示，此次九合一輸了沒關係，但重點是輸了之後不能繼續輸。

    今晚在賴發言前先由台下支持者發表建言，台中市黨部市代表何昱奇語重心長表示，臉書上多個頻道常常抹黑執政黨、然後套用所謂網紅說詞亂罵一通，就像共產黨洗腦，講得好像民進黨沒有任何貢獻，但民進黨目前尚無一個「非本黨色彩」而有票房的年輕人，能開直播與中間選民互動，希望能找到這號人物，針對不實指控反駁澄清回去。

    也有中醫師說，看到豬隊友發表反對普發6000現金，吃著基本盤，然後搞「本黨行政院長已經定調的東西」，一次又一次把黨美意扣分，增加自已知名度又想吸納其他票數，踩踏本黨領導形象獲得青睞，黨在努力救，有人卻是四處放火，民進黨絕對不會是一言堂的黨，建議黨中央應該壯士斷臂約束，如果不愛這個黨，麻煩請繳回黨證。

    也有民眾對下屆立委選舉提出看法，針對中市中西東南區立委參選人禮讓黃國書，因此時已禁不起分裂的本錢，任何一席都非常的重要，更何況黃國書深獲地方人士一致好評，請黨中央慎思。

    此外，對於總統提名人應該提早表態安排確認，並成立危機處理小組，舉凡任何抹黑攻擊，應該勇於面對，有錯認錯、沒錯應該及時澄清，然後建立年輕人返鄉投票規劃，上次有辣台派，下次應該要好好尋求中間選民支持，獲勝才能成功，希望未來黨主席能聽到真正且有意義的檢討及聲音，一定要大破大立，民進黨才能繼續守護台灣。

    支持者發言踴躍。（記者許國楨攝）

    支持者發言踴躍。（記者許國楨攝）

    支持者發言踴躍。（記者許國楨攝）

    支持者發言踴躍。（記者許國楨攝）

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