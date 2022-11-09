高虹安助理捐款公開！ 四叉貓：猜猜台大十三妹「公衛文」捐多少？

民眾黨立委高虹安（左）的助理王郁文（前排右）就是號稱台大十三妹中的「公衛文」、「水母」。（資料照）

2022/11/09 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安近期助理費爭議不斷，對此網紅「四叉貓」（劉宇）再度於臉書發文分享一系列高虹安助理的捐款金額，同時也向網友發出題問，要大家猜猜當年台大十三妹的公衛文「王郁文」，是當中哪一位助理。

四叉貓在臉書分享一份高虹安助理的捐款圖表，當中的「C助理共捐贈292,107元」、「R助理共捐贈303,076元」、「J助理共捐贈20,000元」、「Z助理共捐贈44,770元」、「F助理共捐贈139,839元」、「K助理共捐贈42,999元」、「未知來源共捐贈32,693元」、「高虹安本身377元」。四叉貓也提問要網友猜猜，台大十三妹的「公衛文」，綽號「水母」的王郁文的助理代碼是哪個？

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四叉貓隨後也給出提示，表示J助理就是高虹安的男友JACK。

文章曝光後，許多網友紛紛在底下留言猜測「我猜Z」、「我覺得是K」、「應該是R吧..貓貓會特別想要指出她，要麼特別多，要麼就是特別少」、「我猜是F因為Jellyfish的J已經被搶走。所以剩下FISH的F了」、「Z或K吧，實質薪資越多，回捐越少」、「F吧」。

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