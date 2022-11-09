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    首頁　>　政治

    北韓又射飛彈破壞區域和平 外交部再次嚴正譴責

    北韓今天下午再次發射一枚疑為彈道飛彈，最高高度為50公里以下、飛行距離約250公里，掉落在朝鮮半島東岸日本專屬經濟區外。（美聯社）

    北韓今天下午再次發射一枚疑為彈道飛彈，最高高度為50公里以下、飛行距離約250公里，掉落在朝鮮半島東岸日本專屬經濟區外。（美聯社）

    2022/11/09 20:02

    〔記者呂伊萱／台北報導〕北韓今天再次向日本海方向發射飛彈，截至11月9日，北韓今年已發射了包括彈道飛彈和巡弋飛彈在內的各式飛彈38次。外交部今天再次對北韓無視聯合國安全理事會禁令，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。

    北韓於台灣時間9日下午2點31分左右，從平安南道肅川地區向日本海發射1枚短程彈道飛彈，再度推升區域緊張情勢。外交部指出，今年1月起，北韓已進行超過30次飛彈試射，也藉由公布「核武力政策法」，刻意強調其在特定條件下可率先動用核武，加上北韓恢復核試爆的準備工作已接近就緒，以及接連砲擊與派遣戰機從事武力威嚇等，均使韓半島情勢更趨緊張。

    外交部先前已多次譴責北韓行徑，今天再次強調，北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻射彈及武力恫嚇，破壞區域和平穩定，外交部對此表達高度關切與嚴正譴責。外交部並說，對於我方即時發表譴責，韓國駐台代表部表示高度感謝。

    外交部指出，台韓同屬印太社群重要成員，同樣遭受獨裁政權擴張的武力威脅。中國8月在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演時，美、日、韓、東協及多個理念相近國家均重申台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

    外交部重申，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。我國政府肯定美日韓等區域國家對促進韓半島和平、繁榮及無核化的相關努力，樂願與理念相近國家合作，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。

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