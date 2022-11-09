林耕仁停火高虹安 黃暐瀚忍不住「7問」：你到底怎麼了？

林耕仁突然不再「追打」高虹安，黃暐瀚直呼「看不懂」。（記者洪美秀攝）

2022/11/09 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨候選人林耕仁日前爆料民眾黨候選人高虹安涉詐領助理費，前天（7日）還說要去調查局北機站提交檢舉證據，但8日當天卻突然喊卡取消行程，態度180度大轉變，對外宣稱是要回歸市政願景討論，外界看了霧煞煞。媒體人黃暐瀚今天（9日）忍不住質問林耕仁：「到底怎麼了？誰叫你這麼做的？」

新竹市長選戰白熱化，林耕仁槓上高虹安風波眼看越演越烈，昨天卻突然停手，宣布不向調查局提交吹哨者爆料資料，並召開記者會表示今後將回歸市政討論與願景規劃，意即不再追打高虹安。不少人都認為，林耕仁突然縮手不遞交有關民眾黨高虹安的檢舉內容，是受到黨內施壓，林耕仁對此宣稱這是競選團隊經過討論後的決議，籲外界不要被帶風向。

請繼續往下閱讀...

不過，黃暐瀚今天還是忍不住在臉書發文直言自己看不懂林耕仁在做什麼，「如果林耕仁幾次的記者會資料『為真』，那高虹安麻煩大了。你都出重手、放大絕，狠殺高虹安一個禮拜了，昨天卻突然說『不要以訟止謗，不去北機站交資料』，我看不懂，林耕仁，在做什麼？』。

接著他對林耕仁提出「7個質問」，「你記者會也開了，話全都講了，不去北機站交資料，就不算你說的嗎？身為『新竹市議員』跟『新竹市長候選人』，檢舉人給你舉報資料，你要不要『查證』？要不要接受『陳情』？身為新竹市議員，要不要『監督』？身為市長候選人，要不要為新竹人『把關』？身為中華民國國民，看到不法，該不該『舉報』？搞了半天，縮回去，說不去北機站交資料，誰叫你這麼做的？」

最後黃暐瀚表示，「藍白已經殺見骨，綠營是不是真的會最後得利？不只新竹得利，連桃園、基隆甚至台北都出現變化？7天後，就知結果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法