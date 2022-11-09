林佳龍怨申請路權受阻 板橋區公所：2活動距離過近

林佳龍質疑申請不到板橋區運路路權。（板橋區公所提供）

2022/11/09 16:48

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍抱怨，「選前之夜」借不到板橋第一運動場前廣場，也申請不到板橋區運路路權，競選總部執行總幹事何博文今（9）日拜訪板橋區長范姜坤火。板橋區公所說明，因兩活動區塊距離近，幾無緩衝空間，考量大量人潮進出入動線及交通安全，無法同意借用申請。

板橋區公所表示，林佳龍競選總部擬借用路段為區運路新站路口至海山路口段，若該處全線路段封閉，將影響整體交通動線，且當天板橋第一運動場經體育處核准大型集會活動，兩活動區塊距離近，幾無緩衝空間，考量大量人潮進出入動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，3日發文通知無法同意借用申請。

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板橋區公所指出，林佳龍競選總部同步借用板橋第二運動場及公館街（中正路至民權路）作為選前之夜使用，權責機關體育處已同意借用第二運動場，另板橋公館街借用道路部分已於11月4日辦理會勘，與周邊相關單位積極協調借用事宜，也已經請林佳龍競選總部進行部分申請內容修改，待修改完成，將依規定核定路權申請案。

板橋區公所表示，林佳龍競選總部同時申請借用11月25日板橋第一運動場、區運路、板橋第二運動場及公館街，已有原則同意板二運動場及公館街借用，並未不同意林佳龍競選總部申請案件，借用過程也積極協助，並無阻擋申請事宜，選前之夜大型集會活動應以安全為最大考量，盼勿誤導及轉移焦點。

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