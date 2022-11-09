年底選戰倒數計時 澎湖百里候各選將砲火猛烈

賴峰偉陣營指控陳光復舉辦的世界最美麗海灣，其中全球選美活動中央不補助。（賴峰偉競選總部提供）

2022/11/09 13:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底澎湖百里侯之爭，隨著選戰進入倒數時刻，各陣營砲火猛烈，除了藍綠捉對廝殺外，無黨陣營則左批賴、右攻陳，要2人都回去擔任國營事業董事長，避免被邊緣化，讓選舉開始充滿了煙硝味。

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部表示，陳光復任內舉辦「世界最美麗海灣」年會花掉8800萬，遭中央駁回2425萬，一場華而不實的年會看不到實質效益，卻留給澎湖子孫一筆呆帳，陳光復必須說清楚錢花到那裡？前縣長王乾發也曾公開質疑「如果他來辦最多不到500萬。其中全球旅遊慈善皇后活動，更直接被中央打槍不補助經費。

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陳光復陣營則在東文社區說明會時，澎湖開台天后宮主委蔡光明現身力挺，痛批澎湖五巨頭不倒，澎湖不會好。五巨頭指的是澎湖王、武則天、賴皇帝、沒骨氣的副議長陳雙全、善良的前縣長王乾發。跨海抵澎助陣的立委趙天麟強調，高雄8席立委與楊曜立委會當陳光復執政強力後盾，絕對會為澎湖鄉親的福利來努力。

至於無黨籍縣長候選人葉竹林，則在西溪說明會中，痛批賴峰偉當了12年縣長，掌握了好幾百億的預算，又為澎湖留下什麼重大的貢獻？賴峰偉縣長不聽建言、獨斷專行，弄出個「無籍船筏」苛政，導致漁民朋友「破財還無法消災」痛苦不堪。呼籲民眾選人不選黨，「1126澎湖換新衫（3）」，請大家集中選票，讓認真、骨力、有能力又疼鄉親的他，到縣政府為大家服務，讓另外2位回台灣繼續當董事長。

高雄立委趙天麟跨海為陳光復助選，強調高雄八席立委加楊曜為澎湖建設努力。（陳光復競選總部提供）

葉竹林呼籲選民選人不選黨，讓兩位對手去台灣當董事長。（葉竹林競選總部提供）

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