國慶無人機被踢爆中國貨 陳學聖：故宮疑違法限制性招標

國慶煙火於嘉縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機。（資料照）

2022/11/09 09:41

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藍委爆國慶無人機中國製 台灣希望創新︰核心軟硬體自行開發

〔記者施曉光／台北報導〕針對今年在故宮南院舉辦的國慶無人機秀，被踢爆是中國貨，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日表示，早在1個月前，他就舉證故宮南院舉辦無人機及水舞活動至今，連續3年都以限制性招標給「台灣希望創新」這家公司，有違法之嫌。

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陳學聖指出，當時故宮回應稱一切都依法辦理，但現在被踢爆該廠商幾乎全用中國貨，完全違反國立故宮博物院招標需知第11條的「不允許供應大陸地區標的」規定。

陳學聖說，假如這家廠商是全國唯一或最優的無人機廠商，長期以限制性招標選定，或許還說得過去，但今年6月虎尾科大「智慧巡檢用無人機」公開標案，「台灣希望創新」也有投標，卻輸給其他廠商，證明既非唯一，也未必最優，更令人痛心的是，當初故宮力推無人機，理由是讓全世界看到台灣自己從硬體製造到軟體研發，已具備世界級水準，如今這謊言被拆穿，原來從裡到外，根本就是一個騙局。

陳學聖認為，這是故宮的不「察」，而故宮主事者又拼命在亂「查」，查前朝舊帳，獵巫爆料員工，像近日炒作「黃河蘭州浮橋圖」事件，故宮對外謊稱沒有懲處也沒有修復，企圖抹黑前朝，數一數二的資深盧姓研究員說出真話，綠營立委竟口徑一致要「嚴處」，試問以後還有誰敢在故宮說真話？

陳學聖說，故宮一再放話要「解密」舊往公文，連進出庫房簽名簿也要翻查，準備下一波的宮鬥，故宮對己違法行徑忽而不察，卻亂查清算異己，已毫無誠信可言，未來誰又相信之後「解密」的真假，有沒有可能造謠、抹黑？

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