藍委爆國慶無人機中國製 台灣希望創新︰核心軟硬體自行開發

國慶焰火中無人機展演國旗等各種圖案。（資料照）

2022/11/09 09:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年國慶焰火晚會的無人機表演秀遭爆使用「中國機」，國民黨立委魯明哲昨在立法院總質詢指出，主導的無人機國家隊「台灣希望創新公司」的無人機隊，全數使用大陸製造的產品，所衍生的資安、國安問題令人擔心；台灣希望創新回應，展演無人機的核心飛控系統相關軟硬體是自行開發設計，無關資安的零組件如馬達、電池等元件，因為成本、市場等因素，大多需仰賴中國廠商供應，這是目前全球的商用無人機產業的共同課題。

台灣希望創新說明，進行展演的無人機，採用的飛控晶片為瑞士ST義法半導體、精準衛星定位晶片為瑞士ublox RTK定位模組、通訊模組則為美國高通及美國DIGI通訊模組，在設計及生產上，均非中國產品，並使用全球無人機產業中最為通用的晶片及模組。

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此外，無人機群飛展演中，核心的飛控韌體及群飛控制軟體，是台灣希望創新團隊自2018年執行Taiwan Drone 100計畫一路自行研發並不斷修改至今，且展演設計均由台灣希望創新團隊所設計製作，絕無假手他人，近年來致力於提升展演設計，增加藝術設計及3D動畫相關團隊成員，提升展演品質，並於2021年榮獲國際群飛競賽冠軍殊榮。

台灣希望創新說明，2020年及2022年國慶台灣希望創新進行展演，展演內容均是與相關單位做過許多溝通後，由團隊進行分鏡設計及無人機路徑動畫設計，相關動畫及程式都為台灣希望創新所製作，絕無假手中國公司，試問，中國無人機公司會願意為群飛展演設計國旗、勇鷹號以及民主台灣自信前行、守土衛國等相關展演的飛行路徑？

台灣希望創新指出，目前在全球的商用無人機產業中無關資安的零組件如馬達、電池等元件，因為成本、市場等因素，大多需仰賴中國廠商的供應，台灣希望創新展演用無人機的馬達、螺旋槳、電池等與資安及控制無關的零組件，在無法取得MIT產品或非紅色供應鏈的產品，在不影響資安、飛安、國安狀況下採用中國製產品，這是目前全球的商用無人機產業的共同課題。

台灣希望創新表示，近2年嘉義縣府、中科院及中央政府致力於整合台灣本土無人機產業的力量，進駐嘉義無人機園區，共同努力盡快補上目前的技術或是零組件的缺口並且提升相關技術，讓未來台灣的無人機能夠真正做到零紅色供應鏈，能夠自給自足，甚至能夠做出具備競爭力的無人機以出口到其他民主陣營國家。

由於政府的重視，使得原本純粹商業考量卻不敢投入市場的相關零組件業者如馬達、通訊模組製造商，開始重視台灣的無人機產業，也藉由一些相關的政府計畫積極發展台灣製零組件，慢慢健全整個產業鏈。

台灣希望創新表示，無人機的資安問題是目前相關業者及政府單位所注重的問題，台灣希望創新於2019年執行故宮南院無人機展演計畫，將所設計製造的展演無人機送至電信測試中心進行資安測試，並順利通過測試，無人機資安議題是台灣希望創新在無人機產業中努力的重點項目，目前全世界並無針對無人機資安所訂定的專用認證，目前已有日本業者發表通過ISO 15408資安認證的無人機，未來應會有統一的標準制訂，無人機相關業者則可透過遵循並通過標準檢驗測試，提供無資安疑慮、可安心使用的各種無人機。

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