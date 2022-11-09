預測蔣萬安會出「這招」 徐永明：後續影響會很大

徐永明認為，蔣萬安應會挑適當時機請辭立委，後續影響也會很大。（資料照）

2022/11/09 01:10

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量前黨主席、前立委、現東吳大學政治學系教授徐永明8日接受黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到台北市長三腳督戰局，國民黨提名的蔣萬安是否辭立委？徐永明分析，這個議題可能由蔣萬安陣營所拋出，因為民進黨很多立委帶職參選，不敢要求其他人辭。蔣萬安若辭，將對其他帶職參選候選人產生衝擊，「若民進黨不跟進蔣萬安，藍營就可說綠營對選情沒信心。所以，蔣萬安應會挑適當時機請辭，後續影響也會很大」。

對於台北市長電視辯論會，徐永明分析，蔣萬安在被問到兩岸統獨問題時，已經準備好，甚至喊出「綠共一家親」，顯然國民黨在蔣萬安這代，搞不好可以反守為攻。而無黨籍候選人黃珊珊在市政方面比蔣萬安、民進黨候選人陳時中好，也比較少看稿，未來還要思考如何擴張支持度。至於陳時中，整體表現還算四平八穩，不過應該提出數據來說自己防疫表現，同時展現出積極度，避免採取防禦姿態。

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徐永明認為，黃珊珊有點現任者包袱，現在回頭看，可能當初早點辭去副市長職務較好，就像陳時中一樣，如果在防疫上半場辭職，表現也會比現在好。

至於蔣萬安是否辭立委？徐永明分析，辭立委議題感覺像是蔣陣營拋出，因為民進黨很多立委帶職參選，不敢要求其他人辭職。蔣萬安如果辭職，將會對各黨帶職參選候選人產生衝擊，例如國民黨南投縣長候選人許淑華、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應、台中市長候選人蔡其昌等，「如果民進黨不隨蔣萬安起舞，那國民黨就可以說綠營對選情沒信心，所以蔣萬安應該會挑適當時機請辭，後續影響也會很大」。

徐永明說，最後台北市的第三名還是會維持一定的選票，因為現在大家逐漸會投自己想投的人，而不考慮棄保。至於陳時中跟蔣萬安差距是否緊繃？徐永明認為，綠營應該會把兩者差距當「期望值」，就算最後陳時中未勝選，差距也不能太大。不過，目前陳時中的相關爭議也會影響到選情，因此要快速提供說法讓外界接受，不要像論文案一直拖，導致最後影響到整個結構。

而觀眾留言問到，為什麼民進黨失去年輕選票？徐永明認為，過一段時間回頭來看，可能會發現這次的縣市長選舉在論文事件的時候，就已經決定勝負了。

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