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    首頁　>　政治

    曾聖光家屬飛往東歐 外館人員將陪同入境烏克蘭

    25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前在盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷失血過多，不幸身亡。（擷取自臉書）

    25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前在盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷失血過多，不幸身亡。（擷取自臉書）

    2022/11/08 19:26

    〔記者呂伊萱／台北報導〕25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前與俄軍交戰時受傷失血過多，不幸罹難。外交部今天（8日）說，曾姓志願軍遺體獲妥善安置，外交部昨天（7日）緊急核發旅行文件，家屬昨晚搭機前往東歐鄰近國家；待家屬抵達後，將由我駐處在確保安全無虞的情況下，陪同前往烏克蘭境內完成相關程序。

    針對曾姓國人參戰身亡一事，外交部發言人歐江安今天說明，曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸罹難的消息傳出後，外交部於第一時間與家屬保持密切聯繫，並透過相關駐處及跨國管道嚴謹查證。經迅速與烏國相關單位聯繫結果，確認我國曾姓志願軍的遺體停放地點並獲妥善的安置。

    歐江安表示，外交部為了協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，已於昨日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬當晚搭機前往東歐鄰近國家；待家屬抵達後，屆時將由外館人員在確保安全無虞的情況下，陪同家屬前往烏國境內完成相關程序。

    歐江安強調，外交部將竭力協助家屬辦理必要手續，陪同度過最艱困時刻；外交部也祈禱讓罹難戰士的英靈早日在天國安息，會繼續全力協助家屬順利完成所有手續、早日返國。相關後續處理結果，外交部將適時對外說明。

    此外，媒體報導指出，在台烏克蘭人自發集資，今天上午捐助金額約達新台幣12萬元，盼協助曾聖光家屬處理後事。

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