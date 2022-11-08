藍委爆國慶無人機秀是「中國機」 蘇貞昌：寧可不要這樣的表演

行政院長蘇貞昌（中）表示將責成相關部會調查。 （記者劉信德攝）

2022/11/08 17:27

〔記者王千豪／台北報導〕今年在嘉義舉辦的國慶焰火晚會，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導的無人機隊在空中排列出國旗圖樣、守土衛國等字樣，被譽為當晚最感人的一刻。不過，國民黨立委魯明哲今天（8日）在立法院總質詢指出，台灣希望創新公司的無人機隊竟全是大陸高巨創新公司（EMO）的產品。行政院長蘇貞昌答詢說，寧可不要這樣的表演，並表示會徹查到底。

魯明哲質詢時說，今年在國慶展演的無人機秀，他檢視相關無人機資料時嚇一大跳，因為這批無人機的螺旋槳支架上居然有簡體字，因此懷疑所謂國機國造，莫非就是大陸製造的無人機？

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魯明哲指出，當天主導國慶焰火晚會無人機展演的台灣希望創新公司，公司簡介強調致力於無人機向下扎根以及科技普及的推廣教育，還推出《TD藝百》無人機群飛展演品牌，可跨界共創互動沈浸式展演。台灣希望創新不僅是無人機國家隊的一員，還接演了澎湖、金門、日月潭、故宮南院的無人機展演。

魯明哲說，根據檢舉資料，國慶當天的圖樣，包含國旗與保土衛國的無人機飛行途徑，都是大陸高巨創新公司所代工的。調查發現，嘉義國慶焰火晚會和11月5日在日月潭所舉辦的無人機展飛活動，無人機操控系統從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，全都是大陸公司高巨創新（EMO）的產品。

魯明哲提及，資安及國安問題一直都是蔡政府近年來不斷推動的施政重點，不僅成立數位發展部資通安全署，行政院更於109年12月頒布了函文，明確規定公務之資訊產品及服務不得使用大陸廠牌，其中也包含無人機。而在這次舉辦國慶焰火的主辦單位故宮的投標須知第11點，也載明配合行政院命令，不允許廠商供應大陸地區標的。

魯明哲批評，身為台灣無人機國家隊的台灣希望創新公司卻明知故犯，不僅無視國家政策以及採購法相關規範，用大陸無人機展演台灣國旗與保土衛國，簡直讓台灣國格盡失、貽笑國際。

對此，蘇貞昌答詢說，「寧可不要這樣的表演」，他責成行政院政務委員羅秉成調查清楚，到底是怎麼一回事。他坦言，雖然政府或是委外業務，不能使用中國的，但民間沒有管那麼嚴格。不過，在國慶晚會上，在總統蔡英文面前這樣子，「我認不妥當」。

立委魯明哲質詢指出，國慶焰火晚會表演的無人機無人機隊竟全是中國高巨創新公司（EMO）的產品。 （記者劉信德攝）

無人機國家隊成員台灣希望創新公司使用的無人機螺旋槳支架上面，標有簡體字樣。（魯明哲辦公室提供）

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