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    「最美區間車」內漏水如瀑布！台鐵：中國製空調機出包

    被譽為台鐵「史上最美區間車」的EMU900型電聯車。（資料照）

    被譽為台鐵「史上最美區間車」的EMU900型電聯車。（資料照）

    2021/11/10 11:06

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕被稱為「台鐵史上最美區間車」的EMU900型列車今年4月首航，8日竟發生車廂內出風口處有水滲漏，宛如一道「小瀑布」，經拆卸後發現係的蒸發器集水盤排水孔堵塞，造成冷凝水無法排出，當車輛搖晃時，冷凝水溢出到車廂回風口再流到車廂內；經查發現該空調機是中國製產品，且當年台鐵就有向車輛製造商韓國現代樂鐵公司道德勸說不成，沒想到上路半年多就出包。

    台鐵局EMU900型前日發生漏水事件，台鐵局長杜微表示，一週內會把同款車輛檢查完畢，並要求廠商提出檢討分析報告慎重來處理。台鐵局機務處長陳詩本表示，事件發生後已會同製造商現代樂鐵公司技術人員進行檢查，確認該車廂及水密均無問題，目前已找到漏水原因，並請廠商就現行已經交車的12列、120輛車全數查看一遍。

    對於空調機使用中國製設備，台鐵局說，EMU900型採購案已於招標文件、契約規範都有禁止中國廠商投標，車輛主要設備限使用GPA會員國設備（中國不是GPA會員國），不過空調不是主要設備，雖然向廠商道德勸說過，不過最後廠商還是採用美萊克公司的空調，它是中國、德國廠商合資在在中國成立的公司，且它的冷氣國際上使用相當多，就連台北捷運也有列車使用。

    陳詩本說，列車主要設備包含集電弓、動力系統、供電輔助系統、韌機系統等，這些都只能使用GPA會員國廠商設備，空調機並非主要設備，不受相關限制，且相關空調機都有通過測試及IV&V認證。另外，EMU3000型城際電聯車空調機是否也是使用同款設備，陳詩本說，EMU3000型是日商日立製作所製造，所使用的空調也是日立的冷氣。

    台鐵EMU900型列車漏水，是因冷凝水無法排出，溢出到車廂回風口再流到車廂內。（資料照，台鐵局提供）

    台鐵EMU900型列車漏水，是因冷凝水無法排出，溢出到車廂回風口再流到車廂內。（資料照，台鐵局提供）

    台鐵EMU900型列車漏水，是因冷凝水無法排出，溢出到車廂回風口再流到車廂內。（資料照，台鐵局提供）

    台鐵EMU900型列車漏水，是因冷凝水無法排出，溢出到車廂回風口再流到車廂內。（資料照，台鐵局提供）

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