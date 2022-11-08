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    生產在地內容、打造故事平台、文資新生 沈慧虹提文化政策

    民進黨新竹市候選人沈慧虹將重要的文化資產列為未來主力修復、活化重點。首先就是「大煙囪」日本海軍第六燃料廠。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市候選人沈慧虹將重要的文化資產列為未來主力修復、活化重點。首先就是「大煙囪」日本海軍第六燃料廠。（記者蔡彰盛攝）

    2022/11/08 17:00

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹今發表文化政策，將以3面向建構新竹文化。第一「生產在地內容」以青創勇氣金搭配青年創業諮詢服務站，鼓勵更多人記錄在地故事；第二「打造故事平台」結合竹塹文學獎、東風音樂祭與在地劇團等讓跨域創作者合作，並透過如策展、市集、好物包裝等市府資源建立文化城市品牌；第三「文資新生」則將針對日本海軍第六燃料廠、新竹少年刑務所職務官舍群與新竹神社進行主力修復、活化。

    沈慧虹說明，在「生產在地內容」面向，新竹有300年的歷史，不僅是北台灣最早開發的城市，現在更是半導體的重鎮，有許多在地元素，大家都在努力記錄新竹的故事。要書寫、紀錄在地故事，就需要有人投入。因此，她提出「青創勇氣金」政見，未來每年補助100名創業青年，每月最低生活費1.5倍約2萬多元，保障基本生活。也會搭配成立青年創業諮詢服務站，鼓勵更多年輕人投入，一起寫下屬於新竹的故事。

    在「打造故事平台」面向，沈慧虹表示過去8年市府透過活動、刊物跟展覽，書寫新竹的故事，如新竹300展覽、台灣設計展、光臨藝術節、241藝術空間、新竹美術館等，盼透過市府資源讓新竹故事有更多被看見的機會。過去市府長期舉辦竹塹文學獎，累積新竹故事的能量，這幾年也透過東風音樂祭「風神榜」，鼓勵年輕音樂人創作音樂寫下新竹。她要延續新竹的創作能量，讓文學獎的得獎作品跟風神榜的音樂人合作，創作屬於新竹的歌曲；又或是小說項目作品也可與新竹在地劇團一起創作，讓文學獎不再只是文字內容，而讓文學成為創作的基礎。

    「文資新生」方面，沈慧虹強調，要讓文化資產回到生活。過去幾年在文化部支持下，市府陸續修復許多新竹的文化資產，並結合好的團隊，讓文化資產回到市民的生活中，未來也會持續，讓這些老房子能夠繼續陪伴這座城市發展，注入新的生命。

    沈慧虹表示，她盤點出3個重要的文化資產，列為未來主力修復、活化重點。第一是「大煙囪」日本海軍第六燃料廠，將透過地方團隊進駐，收集社區的故事，更與陽明交通大學合作，透過策展、舞台劇等，讓生硬的歷史轉譯成適合當代的形式。

    第二是新竹少年刑務所職務官舍群，未來周邊官舍群也要一起活化修復，並邀請青創團隊進駐，成為跟社區結合的生活聚落。第三是新竹神社，希望未來打開新竹神社，增加市民活動的公共空間，更讓歷史重新回到市民的生活中。

    沈慧虹表示新竹少年刑務所職務官舍群未來周邊官舍群也要一起活化修復。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹表示新竹少年刑務所職務官舍群未來周邊官舍群也要一起活化修復。（記者蔡彰盛攝）

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