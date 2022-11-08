最後衝刺！民進黨南市串聯挺18青年派對 11/12、11/18登場

民進黨台南市黨部「挺18」宣講邁入最後衝刺階段，將串聯挺18青年派對邀準18歲學子親自上場宣講！（民進黨台南市黨部提供）

2022/11/08 15:54

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市黨部從10月24日啟動公民複決權「我在台南挺18」宣講，迄今已舉辦80場說明會，觸及超過4千人，從山區到都市再到海線，獲得市民一致好評，本週末最後衝刺將向目標百場邁進，並將於12、18日串聯議員候選人舉辦挺18青年派對，由高中生主導宣講，讓準18歲的學子親自上場，提出對於18歲公民權的看法。

台南市黨部主委潘新傳表示，從10月24日下營開場的「我在台南挺18」公民複決權說明會開始，到今天（8日）已舉辦80場下鄉開講，各區民眾熱情參與，觸及人數遠遠超過4千餘人；潘新傳說，本週市黨部主辦的「我在台南挺18」結束後，市黨部將與安南區市議員候選人蔡麗青於11月12日、18日連續舉辦2場挺18青年派對。

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潘新傳說，這是2場由高中生主導的宣講派對，由準18歲的學子親自上場，讓他們對關於18歲公民權的理念和想法提出看法，黨部覺得非常有意義，所以盡全力協辦，希望透過年輕人的想法讓大家知道他們的需求。

將邀台南一中學生會長陳柏邑及各校學生領袖宣講各高中、大學學生社團做才藝演出挺18，有別於傳統政治人物的造勢晚會，這是場完全屬於年輕人的派對，讓他們自由發揮關於18歲公民權的理念和想法，在最後17天的宣傳期間，希望能透過年輕人的帶動點燃大家的熱情，讓18歲公民權的議題受到重視。

蔡麗青說，台灣民主化的過程中，不能少了年輕人的身影，現在台灣的民主制度需要繼續進步，也需要更多有想法的年輕人一起參與民主支持18歲公民權，讓年輕人一起守護台灣民主自由的力量，11月26日衝過過關門檻，實現民主前進，讓世界對台灣刮目相看。

蔡麗青表示，感謝市黨部一起合辦這麼有意義的活動，11月12日傍晚將於樺谷夜市舉辦學生社團挺18派對， 11月18日晚上將於梅花里活動中心前舉辦活力女團挺18派對，接連2場閃亮安南，最後關頭，集結所有力量，推動台灣民主進程！

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