「馬英九牽徐巧芯」照片曝光！ 詹晉鑒告發狠酸徐對馬摟肩又牽手

參選台北市議員的律師詹晉鑒今向台北地檢署告發，並公布「馬英九牽徐巧芯」的照片，質問徐為何對馬一句話都不說？並告發徐涉嫌意圖使人不當選。（記者錢利忠攝）

2022/11/08 16:01

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員徐巧芯公布影片，影射民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的北市聯醫松德院區李姓女副院長「伸鹹豬手」，不料影片曝光後，兩人只是在下台階時握住手互相攙扶；對此，參選台北市議員的律師詹晉鑒今向台北地檢署告發，公布「馬英九牽徐巧芯」照片，質問徐為何對馬摟肩又牽手，一句話都不說？並告發徐涉嫌意圖使人不當選。

詹晉鑒今天穿起律師袍到北檢按鈴告發徐巧芯，詹晉鑒拿出前總統馬英九與徐巧芯過去拜票時的照片，質問徐：「馬前總統對於妳，又摟肩、又牽手，為什麼妳一句話都不說？而要指控陳時中伸鹹豬手？這不是標準的以抹黑、造謠的方式來打選戰嗎？這不就是意圖使人不當選嗎？

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詹晉鑒說，根據性騷擾防治法規定，意圖性騷擾，趁人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處，才會構成性騷擾，社交場合的牽手，通常不會被認定為性騷擾；性騷擾最重要的證據，往往是被害人的感受，如果被害人沒有被騷擾的感覺，旁邊的人真的就只是「看圖說故事」，不要說「性」騷擾，連「騷擾」都無法成立。

本月6日，徐巧芯PO出從遠處拍攝陳時中與一群人離開餐廳的照片，宣稱從中可以看到，陳對其中一名女性伸鹹豬手，並爆料該名女子為已婚的北市聯醫松德院區李姓副院長，其丈夫、北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰也在場。

陳時中競選辦公室則在第一時間跳出來反駁，痛批藍營北市長候選人蔣萬安團隊和徐巧芯看圖說故事，意圖靠抹黑來取得選戰優勢。

徐巧芯昨則就此事回應，一切憑據媒體原要報導內容，陳述事實並未扭曲，且僅針對陳時中，而未影射他人或做人身攻擊，對陳時中做出「鹹豬手」指控則是基於看完照片後的主觀評論，若民進黨認為抹黑、不實，歡迎提告。

參選台北市議員的律師詹晉鑒今向台北地檢署告發，並公布「馬英九牽徐巧芯」的照片，質問徐為何對馬一句話都不說？並告發徐拿陳時中下階梯的影像「看圖說故事」，涉嫌意圖使人不當選。（記者錢利忠攝）

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