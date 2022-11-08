無權犧牲台灣奉承共產政權！ 呂秀蓮給馬斯克公開信曝光

前副總統呂秀蓮今日公布一份親筆寫給馬斯克的公開信，呼籲馬斯克勿因追求更多財富跟名聲，犧牲台灣來奉承一個共產政權。（資料照、路透，本報合成）

2022/11/08 15:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前主張，台灣可做為中國一個「特別行政區」，以和緩台海緊張局勢。前副總統呂秀蓮今日公布一份親筆寫給馬斯克的公開信，呼籲馬斯克勿因追求更多財富跟名聲，而犧牲台灣來奉承一個共產政權。

呂秀蓮今日舉行「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行宣導記者會，她質疑，馬斯克居然說台灣戰爭對全世界經濟有30％以上影響，居然說台灣最好變成特別行政區，「現在朝野忙選舉，對嚴重傷害國家主權，居然漠不關心，我因此寫一封信，已經寄出去」。

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這封以「台灣是非賣品，也不願戰爭」為題的公開信，呂秀蓮向馬斯克表示，台灣擁有2350萬聰明勤勞的人民，也擁有民主政府，台灣的史前歷史可追溯到1萬2000年至1萬5000年前，世界考古學家斷定台灣是世界南島語系的發源地。

呂秀蓮指出，中國跟台灣的關係，必須忠於歷史，直到1662年，荷蘭殖民者被中國移民驅逐後，中國才開始鬆散治理台灣，但在1895年，中國被日本擊敗，將台灣「永久」割讓給日本做為戰利品，1949年時，中共成立，台灣的地位在國際上尚未確定，而直到今天，台灣也從未被中共統治過。

呂秀蓮提及，數十年來，台灣的自由鬥士付出高昂代價，才有當前民主和繁榮，自己在1979年國際人權日集會上發表演講而入獄6年，然後長達50年的一黨專制政權，被一名辯護律師和她這位「叛亂犯」，經由選舉而和平推翻，在2000年時就任總統、副總統。

呂秀蓮直指，馬斯克在國際上以聰明和富有著稱，許多台灣人都欽佩他的仁慈和正義感，為保衛烏克蘭提供「星鏈」，但她無法相信馬斯克需要為了追求更多的財富和名聲，而犧牲台灣來奉承一個共產黨政權。

她強調，馬斯克無權犧牲2350萬台灣人的尊嚴和福祉，就像台灣人無權要求馬斯克分享財富給貧困的人們，「台灣是非賣品，也不願淪為戰場，我們是最良善、最有韌性的人民，歡迎您到台灣來，親自認識這個亞洲和平與繁榮的燈塔」。

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