回防桃園區3大市場 鄭寶清：讓老幼、青壯者安居樂業

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清（中），上午在妻子（右2）、桃園區議員候選人陳品杰（右1）、袁慧心（左1）陪同下，在南門市場掃街合影。（記者陳恩惠攝）

2022/11/08 13:09

〔記者陳恩惠／桃園報導〕無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天上午回防桃園區，自新永和市場起，進行南門、力行3大市場的掃街拜票活動，宣傳「在地挺在地」理念，除出動多名婆婆媽媽協助發送文宣品外，包括無黨籍市議員候選人袁慧心、陳品杰也都陪同穿梭在市場各角落，握遍每雙手，宣傳各自政見，不少熱情民眾湊上來大喊「凍蒜」；鄭寶清受訪表示，由掃街活動可以看到市民的經濟狀況，若政府能多幫忙，讓老幼、青壯者都落腳桃園、安居樂業，經濟才會變更好。

鄭寶清說，掃街裡面可以看到市民經濟，這些人他們都很幸福，希望政府多幫忙，更重要的是振興經濟，在振興經濟方面，希望讓長輩一個人發一萬塊給他們，長輩有錢就會到市場花錢，經濟變好，另外就是所謂買房子自備款政府負責，全台灣年輕人都搬到桃園來，經濟自然而然就會好。每個政見都是希望發展經濟，讓長輩、市民都過更好。

請繼續往下閱讀...

同時，在鄭寶清發送的文宣品中，也做了自己和國民黨張善正、民進黨鄭運鵬的「未來市長比一比」，針對第九屆立委表現、爭取建設經費、鐵路地下化政績、親中、抗中飽台、網軍家庭砍殺異己、數位中介法、誠信價值錯亂、直轄市長青年論壇、龜山區市政擂台、造勢動員遊覽車及在地認同感等12項目進行比較，表示自己在8個會期都得到優質立委獎、爭取300多億建設桃園、成功爭取鐵路地下化等，其中從政30年從未離開桃園，與張善政住在花蓮、鄭運鵬「逐官位而居」有很大不同。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天上午一連跑了桃園區3大市場進行拜票活動。（記者陳恩惠攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清（左）和桃園區市議員袁慧心（右）這次九合一選舉同樣抽中4號。（記者陳恩惠攝）

鄭寶清的文宣，將自己和國民黨張善政、民進黨鄭運鵬進行「未來市長比一比」的12項目比較。（記者陳恩惠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法