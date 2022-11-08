屏東下屆議員席次恐大減 近9成議員拚連任、掀政二代接班潮

屏東縣人口數跌破80萬，4年後縣議員席次恐從目前的55席減少至43席，本屆有近9成現任議員力拚連任。 （記者李立法攝）

2022/11/08 13:06

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣人口數跌破80萬，4年後縣議員席次恐從目前的55席減少至43席，當選難度相對增加，本屆有近9成現任議員力拚連任，並掀起一波「政二代」接班潮，老將新秀同場較勁，競爭格外激烈。

屏東縣26日將從16個選區中選出55席縣議員，共有101人登記參選，其中47人為現任議員，其餘多為新面孔，還有不少「政二代」，有些是第一次投入選舉，為延續家族政治勢力，力拚眾多政壇老將。

請繼續往下閱讀...

初次參選屏東第1選區縣議員的無黨籍候選人梁梅英，父親是前民進黨立委梁牧養，同選區初次參選議員的民眾黨候選人陳炫言，母親是前國民黨議員陳美瓊，同選區初次參選議員的民進黨候選人蘇煥鈞，父親是前民進黨議員 蘇義峰。

初次參選屏東第2選區縣議員的無黨籍候選人蘇孟婕，父親是現任立委蘇震清；初次參選屏東第10選區縣議員的無黨籍候選人陸宥熹，母親是前國民黨議員陸月嬌；另有多位尋連任議員的「政二代」，包括國民黨籍黃明賢及許馨勻、民進黨籍劉孟君、無黨籍王薇茗等。

此外，本屆屏東基層選舉，還出現罕見的父女檔及兄弟檔同時參選情形，尋求任連第4選區縣議員的國民黨籍屏東縣議會議長周典論，女兒周佳琪也代國民黨角逐屏東市長，九如鄉長任滿後轉換跑道參選第2選區縣議員的民進黨候選人張振亮，胞兄張振誠則以無黨籍身分參選九如鄉長，話題性十足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法