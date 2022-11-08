為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    屏東下屆議員席次恐大減 近9成議員拚連任、掀政二代接班潮

    屏東縣人口數跌破80萬，4年後縣議員席次恐從目前的55席減少至43席，本屆有近9成現任議員力拚連任。 （記者李立法攝）

    屏東縣人口數跌破80萬，4年後縣議員席次恐從目前的55席減少至43席，本屆有近9成現任議員力拚連任。 （記者李立法攝）

    2022/11/08 13:06

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣人口數跌破80萬，4年後縣議員席次恐從目前的55席減少至43席，當選難度相對增加，本屆有近9成現任議員力拚連任，並掀起一波「政二代」接班潮，老將新秀同場較勁，競爭格外激烈。

    屏東縣26日將從16個選區中選出55席縣議員，共有101人登記參選，其中47人為現任議員，其餘多為新面孔，還有不少「政二代」，有些是第一次投入選舉，為延續家族政治勢力，力拚眾多政壇老將。

    初次參選屏東第1選區縣議員的無黨籍候選人梁梅英，父親是前民進黨立委梁牧養，同選區初次參選議員的民眾黨候選人陳炫言，母親是前國民黨議員陳美瓊，同選區初次參選議員的民進黨候選人蘇煥鈞，父親是前民進黨議員 蘇義峰。

    初次參選屏東第2選區縣議員的無黨籍候選人蘇孟婕，父親是現任立委蘇震清；初次參選屏東第10選區縣議員的無黨籍候選人陸宥熹，母親是前國民黨議員陸月嬌；另有多位尋連任議員的「政二代」，包括國民黨籍黃明賢及許馨勻、民進黨籍劉孟君、無黨籍王薇茗等。

    此外，本屆屏東基層選舉，還出現罕見的父女檔及兄弟檔同時參選情形，尋求任連第4選區縣議員的國民黨籍屏東縣議會議長周典論，女兒周佳琪也代國民黨角逐屏東市長，九如鄉長任滿後轉換跑道參選第2選區縣議員的民進黨候選人張振亮，胞兄張振誠則以無黨籍身分參選九如鄉長，話題性十足。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東查賄 新埤鄉村長候選人涉買票2交保
    2022/11/01 19:33

    屏東查賄 新埤鄉村長候選人涉買票2交保
    恆春半島議員選戰賄聲賄影 屏警重兵進駐緊盯選情
    2022/11/01 19:20

    恆春半島議員選戰賄聲賄影 屏警重兵進駐緊盯選情

    買屋必備 高CP值美型家電下殺
    7年級律師選里長！ 屏東媳婦要推「里佈告欄」平台
    2022/10/20 17:11

    7年級律師選里長！ 屏東媳婦要推「里佈告欄」平台
    同室操戈！屏東縣議員第1選區太激烈 國民黨選將公開互嗆
    2022/10/16 19:13

    同室操戈！屏東縣議員第1選區太激烈 國民黨選將公開互嗆

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    潘孟安兄潘芳泉參選屏縣議員 周春米感謝潘母奉獻2子
    2022/10/12 21:52

    潘孟安兄潘芳泉參選屏縣議員 周春米感謝潘母奉獻2子
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播