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    首頁　>　政治

    護航高虹安公款私用「很正常」 柯文哲批不斷抹黑「實在太難看」

    民眾黨主席、台北市長柯文哲今護航子弟兵，稱高虹安作為「很正常」。（記者朱沛雄攝）

    民眾黨主席、台北市長柯文哲今護航子弟兵，稱高虹安作為「很正常」。（記者朱沛雄攝）

    2022/11/08 12:49

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁昨控民眾黨候選人高虹安涉公款私用、還要助理上繳現金等；對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今護航子弟兵，稱高虹安作為「很正常」，批林耕仁指控前應先證明資料屬實、交代來源，若認為有犯法就拿出證據，別遇到政治就轉彎，更重批此場選戰不斷抹黑「實在太難看」，認為抹黑過頭將激起民眾反感，不會對高虹安選情造成影響。

    柯文哲今出席北一女中樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，面對高虹安爭議不斷，受訪時再為子弟兵護航，批林耕仁若要指控他人，就應先證明資料為真、交代來源，而非面對外界質疑應交給檢調時，就迴避稱回歸市政討論，怒批林耕仁「難道你的法律遇到政治就轉彎嗎？對自己行為不負責任。」

    對於高虹安公積金淪「個人小金庫」爭議，柯文哲認為，辦公室運作必有零用金，因為平常買便當、咖啡、衛生紙、夜市吃飯等很難報帳．便由成員各出點錢合成公基金因應支出，相信高虹安墊的錢必更多，強調此「很正常。」

    柯文哲不滿稱，新竹市長選戰至今只有抹黑，每次抹黑被打臉後就換題目再繼續抹黑，先從博士論文、北一女特權、資策會等接連拿出來打，「我都不曉得打什麼東西」痛斥這場選舉實在太難看，認為抹黑過頭反而激起民眾反感，不會對高虹安選情造成影響。

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