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    首頁　>　政治

    柯文哲護高虹安稱誰不犯錯 沈慧虹：是涉嫌犯法

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨晚參與紙風車劇團演出，承諾當選後一定續辦優質藝文活動。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨晚參與紙風車劇團演出，承諾當選後一定續辦優質藝文活動。（記者洪美秀攝）

    2022/11/06 05:30

    〔記者洪美秀、鄭名翔／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安連日遭質疑，台北市長、民眾黨主席柯文哲出手相救，日前先說「理工女不會犯錯」，昨天又改口「人哪有不犯錯」，民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨天表示，「犯錯跟犯法不一樣」，這是截然不同的兩件事，法律不會隨人而定，柯文哲應要求自家候選人對外界說清楚，而不是幫高虹安想脫罪之詞。

    柯文哲昨繼續護子弟兵，但改口稱「犯錯是人性」，還怪台灣政壇「太多假掰的人」。柯認為人走路也會跌倒，那些一定要四平八穩者「看起來就很假」。沈慧虹對此批評說，柯為了護航高虹安，又在模糊焦點、遊走法律邊緣，尤其高虹安做為市長候選人，面對爭議至今，從不對社會大眾及新竹市民說清楚，永遠都在逃避推託，新竹人該怎麼相信高虹安能帶領新竹、為新竹帶來更多建設？

    沈慧虹昨晚也與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農合體進行「光榮車隊」掃街，沿途受到許多民眾歡迎，吳怡農大讚沈慧虹不僅是台灣鐵路史上的第一位女站長，也在北市府、交通部、竹市府擔任不同角色，不只執行政策，更是擬定政策的人，請新竹市民年底選舉一定要支持有能力又有價值的沈慧虹。

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