稱蕭茲「欸，你好」 王定宇：習皇帝恐為中國最大壞消息

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2022/11/08 12:13

〔記者謝君臨／台北報導〕中國國家主席習近平4日會見到訪的德國總理蕭茲時，一見面就以「欸，你好」稱呼蕭茲，而不用對方的名字或職稱，被外媒解讀有「皇帝接見臣子」的感覺。民進黨立委王定宇認為，習的帝王姿態已顯露，這種輕蔑的態度，會讓德國抗中保民主的浪潮更為加溫；一個習皇帝，對中國來講可能是最大的壞消息。

王定宇指出，蕭茲到中國見習近平，這是兩國的互動往來，我們尊重兩國的內政和外交；不過很有意思的是，習近平這次接待外賓的態度很高傲、很不同，他看見蕭茲講的是「欸，你好」。

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王定宇指出，這種上國對下國，類似古時候皇帝，四方來朝、萬邦朝拜的概念，所以習近平第三任稱帝，任期無限往下延伸，這種稱帝的帝王態度、姿態已經顯露出來，對於歐洲大國德國是以一個「欸，你好」，這種輕蔑的態度，「我想德國人冷暖自知」。

王定宇說，德國是歐洲的重要國家，其國內對中國視為重要對手，甚至於是競爭威脅這樣的聲浪也越來越高，習近平這種高傲、以上對下的態度，對於德國人來講，應該是抗中保民主的浪潮會更加升溫，對中國來講也不是好消息，「一個稱帝的習皇帝，對中國來講可能是最大的壞消息。」

根據《自由亞洲電台》報導，習近平4日在北京與蕭茲會晤時，一見面就輕挑表示：「欸，你好」，接著就示意蕭茲站定位，簡短說一句「我們照個相」，完全沒有用蕭茲的姓名或職稱向他打招呼。

這段畫面曝光後，自由亞洲電台認為，習近平表現得神態自若，主導媒體拍攝期間的整個會面過程。不少網友也嘲諷，蕭茲猶如臣子或藩屬國代表被皇帝接見一樣；中國異議人士、藝術家「巴丟草」還特別畫出蕭茲跪著拜會習近平的插畫，諷刺意味十足。

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