為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    婦女政策 柯志恩：比陳其邁在法制上提供更大保障

    柯志恩今到鳳農市場拜票。（記者陳文嬋攝）

    柯志恩今到鳳農市場拜票。（記者陳文嬋攝）

    2022/11/08 12:26

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對高雄市長陳其邁提出婦女政策，國民黨高雄市長候選人柯志恩今表示，陳其邁強調孕婦與婦女補助，這是全台各縣市長一貫會著墨地方，她則提出婦女員工撫養12歲以下子女，應每天減少1小時工時，企業配合將提供優惠，並透過勞檢保障婦女產假等權益，避免性別歧視、性騷擾，比陳其邁在法制上提供婦女更大保障。

    柯志恩今到鳳農市場拜票表示，媒體詢問對於市長陳其邁婦女政策看法，柯志恩認為陳其邁很強調孕婦與婦女補助，特別是在公托與公幼，這是全台各縣市長一貫會著墨的地方。

    柯志恩表示，她比陳其邁在法制上提供婦女更大保障，她會強化現有性別辦公室，應增加人力與預算，從法律層面上，對於性別平等，特別是職場平等，做更有法制化規範。

    柯志恩指出，她也特別強調彈性工時，任何工商企業若有婦女員工撫養12歲以下子女，應每天減少1小時工時，並進行薪資比例上調整，只要企業界願意配合，應該提供額外優惠。

    柯志恩說，婦女應該享有產假、生理假，市府應透過勞檢方式，確實保障婦女權益，也應該讓職場不因為性別歧視而招致影響，包括性騷擾等問題，應該透過法制化方式，更確保婦女政策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱走到哪、陳其邁跟到哪 柯志恩︰歡迎加入行列
    2022/11/08 12:02

    稱走到哪、陳其邁跟到哪 柯志恩︰歡迎加入行列
    羅智強指抗議柯志恩學生是市府委員 學生反批國民黨打壓、謾罵
    2022/11/07 15:02

    羅智強指抗議柯志恩學生是市府委員 學生反批國民黨打壓、謾罵

    買屋必備 高CP值美型家電下殺
    王金平稱「沒魚蝦也好」 柯志恩：小蝦努力會變大魚
    2022/11/06 11:57

    王金平稱「沒魚蝦也好」 柯志恩：小蝦努力會變大魚
    柯志恩決定出戰高雄 全因「她」的一句話
    2022/11/05 23:09

    柯志恩決定出戰高雄 全因「她」的一句話

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    柯志恩被酸「漲價女王」嗆綠營抹黑 趙天麟再追問兩個「為什麼」
    2022/11/05 10:58

    柯志恩被酸「漲價女王」嗆綠營抹黑 趙天麟再追問兩個「為什麼」
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播