婦女政策 柯志恩：比陳其邁在法制上提供更大保障

柯志恩今到鳳農市場拜票。（記者陳文嬋攝）

2022/11/08 12:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對高雄市長陳其邁提出婦女政策，國民黨高雄市長候選人柯志恩今表示，陳其邁強調孕婦與婦女補助，這是全台各縣市長一貫會著墨地方，她則提出婦女員工撫養12歲以下子女，應每天減少1小時工時，企業配合將提供優惠，並透過勞檢保障婦女產假等權益，避免性別歧視、性騷擾，比陳其邁在法制上提供婦女更大保障。

柯志恩今到鳳農市場拜票表示，媒體詢問對於市長陳其邁婦女政策看法，柯志恩認為陳其邁很強調孕婦與婦女補助，特別是在公托與公幼，這是全台各縣市長一貫會著墨的地方。

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柯志恩表示，她比陳其邁在法制上提供婦女更大保障，她會強化現有性別辦公室，應增加人力與預算，從法律層面上，對於性別平等，特別是職場平等，做更有法制化規範。

柯志恩指出，她也特別強調彈性工時，任何工商企業若有婦女員工撫養12歲以下子女，應每天減少1小時工時，並進行薪資比例上調整，只要企業界願意配合，應該提供額外優惠。

柯志恩說，婦女應該享有產假、生理假，市府應透過勞檢方式，確實保障婦女權益，也應該讓職場不因為性別歧視而招致影響，包括性騷擾等問題，應該透過法制化方式，更確保婦女政策。

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