羅智強指抗議柯志恩學生是市府委員 學生反批國民黨打壓、謾罵

3名高雄在地學生昨由綠營議員陪同開記者會，指控國民黨高雄市長候選人柯志恩過去擔任淡江大學學務長時，曾主導修法禁帶記者採訪，箝制言論自由。（圖由林智鴻競總提供）

2022/11/07 15:02

〔記者方志賢／高雄報導〕3名高雄在地學生昨由綠營議員陪同開記者會，指控國民黨高雄市長候選人柯志恩過去擔任淡江大學學務長時，曾主導修法禁帶記者採訪，箝制言論自由，國民黨北市前議員羅智強今指，其中2學生是陳其邁市府的青年委員，是綠營打手，對此，3名學生發聲明批國民黨打壓、謾罵不同意見的年輕人，要求為針對性強烈，不理性的說法道歉，否則呼籲年底選舉不要投票給「打壓不同意見」的國民黨！

民進黨市議員林智鴻、李雅慧，市議員候選人黃雍琇昨陪同3名高中生、大學生開記者會，指柯志恩不僅主導修法不准學生找記者入校訪問「否則記申誡」，同時學生辦活動若被認定與申請不符還會「被記小過」，她更主導學生會選罷法，選前一天不能從事競選活動。

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對於學生的指控，羅智強今在臉書表示，這3名學生中有2人是陳其邁市府的青年委員，他酸陳其邁找青年委員當打手，自己卻躲在幕後當黑手。

3名學生下午也發聲明「柯志恩、羅智強，我有話要說!」指他們是生長在高雄的學生，沒有政黨認同，只講是非對錯，卻被柯志恩說成「政治操作工具」，羅智強更將他們其中2位青年委員的身份，拿來連結陳其邁稱「綠色是無恥的顏色」，不只「抹綠」他們，更說我們「無恥」，這讓他們無法接受。

聲明指出，他們針對學校的所有公開資料，善盡查證義務，進行合理且完全符合立場的評論，卻要被抹成「民進黨打手」，坐實他們的擔憂，那就是，柯志恩如果治理高雄，學生自由空間恐受到各種壓迫。

聲明指，他們當中有2人參與高雄市政府青年事務委員會，是因為他們喜歡從小到大生長的城市，想要讓她更好，想從這個管道，透過提案與發言，表明心聲。他們憑著自由意志發言，不受任何政黨與政治人物的控制，只代表自己，不代表高市府青年事務委員會，更不代表陳其邁。

聲明批羅智強用這種政治口水，是要讓高雄的年輕人都不敢選青年委員嗎？或者是選上青年委員都不能講自己的看法，只能安靜閉嘴，這樣對這座城市是好的嗎？

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