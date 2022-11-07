李雅玲致力弱勢族群照護 他怒斥：藍營為選舉惡意抹黑好醫師！

徐巧芯6日晚間發文PO照，以「看圖說故事」方式指控陳時中對李雅玲伸鹹豬手。（圖擷取自臉書）

2022/11/07 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間發文PO照，指控民進黨台北市長候選人陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲又摟抱又牽手，引發熱議。對此，經常發文針砭時事的數位創作者「海人」跳出來替李雅玲醫師抱不平，怒斥「上帝並不是瞎的，你（徐巧芯）等著吧！」

徐巧芯昨晚透過臉書分享數張偷拍陳時中與一群友人結束餐敘後的照片，以「看圖說故事」方式指控陳時中不管李雅玲的丈夫、北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰也在場，對李雅玲又是摟抱又是牽手，這種行為根本就是「伸鹹豬手」。陳時中競辦以及不少綠營人士都跳出來痛斥徐巧芯為選舉惡意抹黑。

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「海人」今天（7日）也在臉書發文表示，自己過去就有在關注李雅玲，「因為她也是少數對吞嚥照護很有概念的醫師，同時她過去就投入居家為腦麻患者洗牙的工作，真的是一位很棒的醫師，長期以來協助許多弱勢族群的口腔照護。」

接著他痛批：「徐巧芯為了選舉，讓一位跟朋友餐敘的好醫師，莫名其妙要被捲入政治最醜陋的抹黑。看看徐巧芯臉書下面，各種噁心又猥褻的發言！我只能說上帝並不是瞎的，你等著吧！」

另外，陳時中昨天參加餐敘的活動主辦方紙風車文教基金會今天也召開記者會還原當時狀況，透露一早就被受到不實影射影響的謾罵電話打爆。「海人」也搖頭嘆：「被莫名汙衊然後還要被你們罵，國民黨繼續這樣惡搞沒關係，這些年來紙風車帶給多少家庭與孩子歡樂，對台灣的貢獻是有目共睹，你們繼續秀下限，燒光台灣人對你們的耐心沒關係。」

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