屏市長激戰！周佳琪批對手募款、特權、酬庸 李清聖駁不實指控

周佳琪批評對手李清聖募款、特權、酬庸。（記者葉永騫攝）

2022/11/07 18:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東市長候選人周佳琪今天批評民進黨市長候選人李清聖是歷任工策會最差的總幹事，選前募款、選後有特權、落選還有酬庸，並且還安插親戚、親信，李清聖則反駁說，這些都是不實指控，可以去問一下中小企業的廠商、會員，相信都感受很深。

周佳琪質疑李清聖，參選過2次市代、3次縣議員、2次縣黨部主委、2次立委黨內初選、2次的屏東市長選舉，總計參選11次，自稱三級貧戶，落選6次，卻還努力參選，原來是選前可以募款，選後有特權，落選還有酬庸，甚至可以安插人事，選舉變成他穩賺不賠的生意。

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縣府資料顯示，李清聖在屏東縣工策會總幹事任職期間，預算執行率最差、任內招商家數僅3家，招商金額更創新低，可說是最差的工策會總幹事，但是每個月有8萬多元的薪水，還有配車，日前還誇口，蘇貞昌院長要給其12職等的肥缺。

周佳琪指出，李清聖在工策會總幹事期間，工策會人事從5人增為7人，把安插在縣黨部擔任副執行長的表弟，安插進工策會當專員，小姨子與親信心腹進縣政府當約僱人員。這些事實俱在，自稱清廉，是否睜眼說瞎話？

李清聖則反駁說，這是不實的指控，選舉期間辦募款餐會是合乎民主選舉的常態，是合法辦理，酬庸更是不實的指控，不要對他人格的污衊，他在工策會2年9個月的績效優良，縣府績優局處的表揚，工策會2次都獲得評選委員的肯定，經濟部中小企業處在全國幹部研習列席做屏東經驗的專案分享，是很大的榮譽，而屏東縣榮譽指導協進會輔導中小企業讓會員破百，相當的不容易，這些都是他任內的表現。

李清聖反駁對方指控，表明自己績效佳。（記者葉永騫攝）

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